Воздушная атака на Украину: РФ снова запустила несколько групп беспилотников (видео)

Во время воздушной тревоги в Кривом Роге слышали взрыв. Также о работе сил ПВО сообщили в Кировоградской областной военной администрации.

Вечером 1 февраля Россия начала новую воздушную атаку дронами на Украину. О первых вражеских беспилотниках в Херсонской и Николаевской областях сообщили Воздушные силы Украины в 22:31.

Позже стало известно, что дроны полетели из Николаевской области в Кировоградскую, а затем — дальше в северном направлении.

Уже в 00:09 2 февраля Воздушные силы сообщили, что часть дронов также отправилась в Днепропетровскую область. В 00:52 угроза со стороны вражеских беспилотников была объявлена в Харьковской области.

Уже в 01: 59 ночи в ВСУ сообщили о движении сразу нескольких групп вражеских дронов:

БПЛА в Донецкой области двигались на восток; БПЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей двигались в направлении Донецкой области, курс юго-восточный; БПЛА в Кировоградской области двигались в сторону Кременчуга; БПЛА в Николаевской области шли северо-западным курсом; другая группа БПЛА в Николаевской области шла на север; БПЛА на границе Херсонской и Николаевской областей из акватории Черного моря шли северо-восточным курсом.

Взрывы в Кривом Роге

Через час стало известно, что дроны в Харьковской области отправились на север, а бесплиотники в Кировоградской области отправились на восток. В 03:33 в ВСУ заявили о движении дронов в сторону Кривого Рога.

Местный Telegram "Свої" сообщил о сильном взрыве в окрестностях города.

Атака на Кировоградскую область

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил об атаке беспилотников на город.

"Массированная дроновая атака на Кировоградщину и соседние области. Отработала ПВО в городе Кропивницком и Кропивницком районе. Предварительно – без пострадавших", — написал он.

Андрей Райкович об атаке БПЛА Фото: Скриншот

Отбой воздушной тревоги был объявлен только в 04:47 ночи 2 февраля.

Напомним, что в Воздушных силах рассказали, испытывает ли РФ дефицит в Shahed. По словам спикера командования Юрия Игната, россияне могут запускать даже по одному иранскому дрону-камикадзе, чтобы выяснить, как Силы обороны будут реагировать на воздушную цель.