Точность до 70 см: эксперт назвал главные преимущества бомбо-ракет GLSDB

По словам аналитика Сергея Згурца, новый боеприпас имеет большую точность, большую мощность, а также он меньше подвержен воздействию средств РЭБ противника.

Украина станет первой страной, которая применит ракетно-бомбовый комплекс GLSDB в реальных военных конфликтах. Об этом сообщил эксперт, глава информационно-консалтинговой компании "Defense Express" Сергей Згурец в комментарии изданию "УНИАН".

Эксперт отметил, что Украина готовится к внедрению бомб малого диаметра GLSDB, которые будут запускаться с наземных пусковых установок, таких как HIMARS и M270 MLRS, уже имеющихся в Вооруженных силах Украины. Эти бомбы предоставляют определенные преимущества по сравнению с ракетами GMLRS и ATACMS, которые украинские военные использовали ранее с пусковых установок "Хаймарс".

Номинальная дальность полета GLSDB составляет 150 км, что приблизительно равно дальности управляемых баллистических ракет ATACMS (Украина имеет версию с дальностью 165 км). Это также вдвое превосходит дальность снарядов GMLRS (85 км), которые широко поставляются в Украину.

"По сравнению со снарядами GMLRS, новый боеприпас имеет большую точность, большую мощность, а также он меньше подвержен воздействию средств РЭБ противника. GLSDB может существенно улучшить возможности украинской армии для ударов по глубине обороны противника. Точность бомбы составляет до 90 сантиметров", – говорит Згурец.

Основное преимущество GLSDB заключается не только в его точности, но и в его способности маневрировать практически на уровне с крылатыми ракетами, такими как Storm Shadow. В отличие от GMLRS и ATACMS, которые следуют баллистической траектории, GLSDB может радикально изменять свою траекторию в пределах всего 360-градусного охвата в соответствии с предварительными настройками. Это позволяет ему атаковать цели не только с фронта, но и с фланга, а также обходить препятствия, предоставляя новые тактические возможности.

Напомним, по информации Politico, у американцев существует аналогичный вариант такой бомбы воздушного базирования, а вот версия наземного базирования пока еще не поступила на вооружение армии США. Поэтому после успешного завершения Пентагоном испытания GLSDB, фактически Украина должна стать первой страной, применившей эту бомбу в бою.