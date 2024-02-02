Такого раньше не было: эксперт назвал главное преимущество бомб GLSDB (видео)

По словам Александра Коваленко, симбиоз реактивного двигателя и бомбы годится для применения по широкому списку объектов. GLSDB будут более эффективными, чем боеприпасы М142 HIMARS.

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Американские бомбы GLSDB, которые получит Украина, запускаются с реактивных установок систем залпового огня М142 HIMARS и М270. Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, преимущество этого оружия состоит в том, что оно может точно поражать цели на расстоянии 150 километров.

"К тому же очень интересный функционал: соединение между собой реактивного разгонного блока от М26 и бомбой малого диаметра от GBL39 130-килограммовой, по сути, позволяет не только увеличить дальность и точность, поскольку это бомба планирующая, она может возвращаться, маневрировать в воздушном пространстве и так далее, но это и более мощная боевая часть с куда большим разрушительным потенциалом", — сказал Коваленко.

По словам эксперта, такой симбиоз реактивного двигателя и бомбы годится для применения по широкому списку объектов. Они будут более эффективными, чем боеприпасы М142 HIMARS.

Также Коваленко заявил, что GLSDB не смогут заменить артиллерию.

"GLSDB будут выполнять исключительно свой функционал, которого у нас до того не было", — сказал эксперт.

По его словам, что GLSDB будут выполнять те задачи, для которых ранее применялись беспилотники, однако они уступали бомбам по мощности боевой части.

Александр Коваленко о бомбах GLSDB

Напомним, что заместитель генсекретаря США Виктория Нуланд во время визита в Киев заявила, что бомбы малого диаметра GLSDB дальностью до 145 км уже на пути в Украину. По словам Виктории Нуланд, совместная разработка Boeing и Saab Group может оказаться "милым сюрпризом" для Владимира Путина. Вашингтон продолжает предоставлять Украине помощь в сфере безопасности во всех категориях.