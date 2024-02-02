Украина и Австралия обсуждают передачу Abrams и вертолетов Tiger: какие перспективы

По данным экспертов Defence Express, переговоры по этому вооружению связаны с тем, что австралийские вооруженные силы заменяют старую версию танков Abrams M1A1 SA новой M1A2 SEPv3, а также планируют вывести из эксплуатации 22 Tiger.

В настоящее время, вероятно, ведутся переговоры между Украиной и Австралией относительно возможной передачи танков Abrams и ударных вертолетов Tiger. Эти переговоры инициированы обновлением военной техники Австралией, включая замену устаревших танков Abrams M1A1 SA на новую версию M1A2 SEPv3, а также планы вывода из эксплуатации 22 вертолетов Tiger. Предполагается, что техника должна быть выведена из состава вооруженных сил к 2025 году. Об этом сообщает австралийское издание Australian Financial Review.

Но, по данным издания Defence Express, пока это не официальная информация.

Эксперты подчеркивают, что решение о приобретении новых танков Abrams M1A2 SEPv3 было принято в рамках программы Land 907 Phase 2 в 2021 году. Исходно планировалось закупить 160 единиц корпусов танков M1A1, которые затем должны были быть модернизированы до 75 единиц M1A2 SEPv3. Кроме того, в рамках этой программы предполагалось также приобретение 29 штурмовых машин M1150, 18 штурмовых мостов M1074 и 6 боевых эвакуационных машин M88A2 Hercules.

Согласно планам, предполагается, что приобретение и модернизация этих машин полностью обновит танковый парк Австралии, заменив имеющиеся 59 танков M1A1 SA. Танки были приобретены в Соединенных Штатах в 2006 году в бывшем использовании.

Кроме того, в 2021 году австралийское оборонное ведомство приняло решение об отказе от использования европейских ударных вертолетов Tiger, вместо этого переходя на американские AH-64E Apache Guardian. Согласно плану, в 2025 году начнутся поставки 29 вертолетов, которые предназначены не только для полной замены 22 вертолетов Tiger, но и для расширения авиапарка ударных вертолетов.

"Но в вопросе реальная ли передача в Украину танков Abrams и ударных вертолетов Tiger, кроме общей картины с ними, стоит больше внимания уделить источнику. Ибо информация о них, опубликованная в той же публикации под заголовком "Нам не нужен ваш летающий мусор". Якобы именно так возможную передачу F/A-18, которые Австралия все равно собиралась утилизировать, а речь идет о истребителе 41 (как пишет издание), встретил неназванный украинский чиновник из Воздушных сил. Австралийское издание не приводит его имени и должности, но отмечает, что это произошло в 2023 году во время встречи в Киеве", — пишут в Defence Express.

Кроме того, эксперты отметили, что эта информация уже опровергнута представителем Командования Воздушных сил.

По данным Defense Express, трудно представить сценарий, при котором подобные формулировки могут вообще возникнуть в ходе переговоров о потенциальной помощи.

В заключение, стоит отметить, что Украина, по всей видимости, получит от европейских стран истребители F-16, которые, несмотря на свой возраст, не сильно уступают австралийским F/A-18. Отмечается, что возможности этой машины, изначально созданной как палубній истребитель, в любом случае превосходят возможности легкого истребителя.

"Таким образом, возвращаясь к оценке реальности передачи Австралией танков Abrams и ударных вертолетов Tiger, пока очень похоже, что были перечислены просто образцы, которые теоретически могут быть переданы. При этом, если у Abrams заинтересованность более чем оправдана, то по ударным вертолетам — назвать Tiger идеальным кандидатом в любом случае достаточно сложно", — резюмировали эксперты.

Напомним, что ранее СМИ писали, что Министерство обороны Австралии объявило о том, что Украина не получит 41 списанный истребитель F/A-18 Hornet из-за возникшего недопонимания между двумя странами.