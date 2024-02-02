Во время атаки на аэродром "Бельбек" ликвидировали российского генерала, — росСМИ (фото)

По предварительным данным, в результате ударов погиб командир авиационной эскадрильи Александр Татаренко. Кроме генерал-лейтенанта также ликвидировали еще девять российских военнослужащих.

В сети заявили о смерти российского генерала Александра Татаренко. Командира якобы ликвидировали во время атаки на аэродром "Бельбек". Об этом сообщает "Крымский ветер".

Кроме того, как сообщили российские паблики, ликвидировано 10 военнослужащих противника, в том числе и командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенанта Александра Татаренко.

Генерал РФ Татаренко ликвидирован во время атаки на аэродром "Бельбек" 31 января

На момент публикации материала командование РФ не комментировало информацию о возможной ликвидации генерал-лейтенанта Александра Татаренко.

Что известно о Татаренко

Александр Юрьевич Татаренко — 63-летний российский военачальник, военный летчик 1-го класса, который в 2016 году был назначен командующим 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа РФ.

Таторенко служил на Дальнем Востоке, Урале, в Сибири и северных регионах Российской Федерации. Освоил самолеты Су-15ТМ, Су-27 и Ан-26.

Генерал РФ Татаренко ликвидирован во время атаки на аэродром "Бельбек" 31 января

Взрывы в оккупированном Крыму: детали

Напомним, 31 января местные Telegram-каналы сообщили, что в оккупированном городе Севастополь (Крым) прогремели несколько взрывов. После этого администраторы канала "Крымский ветер" рассказали, что в районе аэродрома "Бельбек", возник пожар.

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что россияне отбили массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, было сбито якобы шесть ракет. Однако обломки якобы упали в частном секторе на улице Федоровской, а в садовом товариществе "Усть-Бельбек" от обломков пострадало 12 зданий — выбиты стекла, повреждены заборы. Никто из людей не пострадал.

В Минобороны России заявили, что около 17:00 мск украинские военные атаковали Крым с помощью 20 ракет.

Позже в сети опубликовали фото вероятных последствий удара по аэродрому "Бельбек".

Напомним, о возможных точках попадания на "Бельбеке" рассказали эксперты портала Defense Express. По мнению военных обозревателей, во время ракетного удара ВСУ по военному аэродрому "Бельбек" ракеты целились по командному пункту ВС РФ, расположенному к югу от взлетной полосы. Ракета была не одна: их летела целая стая. Поэтому возможно поражение еще ряда полезных целей на территории военной базы российских оккупантов.