"Это опасность": Игнат объяснил, каждый ли раз объявляют тревогу из-за взлета МиГ-31 (видео)

По словам спикера Воздушных сил, с момента взлета российского истребителя до возможного "прилета" проходит всего несколько минут, поэтому украинская сторона должна быть готова отбивать атаки.

В Украине регулярно звучит сигнал воздушной тревоги после того, как на территории России взлетает истребитель МиГ-31К. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, каждый ли раз включают сирену.

По его словам, этот вид авиации остается серьезной угрозой для Украины и тревога от взлета МиГа есть всегда. Партнеры регулярно сообщают о том, что в небе находится один, два или больше российских самолетов.

"Мы не можем точно сказать, это перелет, перебазирование на другой аэродром или это тренировочный полет. Точно на 100% знать нельзя. Когда есть информация точная, что МиГ совершает перелет где-то там на дальних подступах, то понятно, что тревога не будет объявляться. Но в любом случае, когда МиГ в небе — это опасность", — заявил Юрий Игнат.

Отдельно спикер Воздушных сил добавил, что серьезная проблема от вражеской авиации состоит в том, что если будут запущены ракеты, то от объявления воздушной тревоги до вероятного "прилета" может пройти всего несколько минут. В связи с этим делается вывод, что МиГ-31К продолжает оставаться серьезной угрозой для нашей страны.

"Напомню, что если из Тамбовской области летит ракета примерно, скажем, в Днепр, как в прошлый раз была ракетная атака. То от объявления того, что МиГ взлетел, до "прилета", может быть 4-5 минут", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 28 декабря Юрий Игнат объяснял, почему тревоги из-за взлета МиГ стали короче. По информации представителя Воздушных сил, западные партнеры пытаются оперативно сообщать о взлете стратегической авиации и выходе в море кораблей РФ.