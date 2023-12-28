Причин может быть несколько: Игнат объяснил, почему тревоги из-за взлета МиГ стали короче

По информации представителя Воздушных сил, западные партнеры пытаются оперативно сообщать о взлете стратегической авиации и выходе в море кораблей РФ.

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Утром в четверг, 28 декабря, в Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов". Она длилась менее 20 минут. Причин этому может быть несколько. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Почему такие короткие тревоги из-за взлета МиГ-31К

По информации Игната, МиГ-31К мог взлететь, облететь по кругу в районе аэродрома и сесть, для отработки взлета и посадки.

"То есть, это некий тренировочный полет", — сказал представитель Воздушных сил.

Он также отметил, что любой тренировочный полет может превратиться в не тренировочный.

Еще одним вариантом, почему отбой тревоги прозвучал быстрее обычного, является осуществление МиГ перелета на другой аэродром и изменение места своего базирования.

"Могут быть и такие короткие тревоги, потому что угрозу он не представляет", — отметил спикер.

Об авиации и кораблях РФ информируют западные партнеры

Кроме того, Игнат рассказал, что Воздушные силы получают информацию об этом из нескольких различных источников. Он отметил, что украинские разведчики активно работают с целью сбора максимального количества сведений о том, грозит ли опасность в результате взлета и насколько она может быть серьезной.

Также, как подчеркнул Игнат, информацию получают и от западных партнеров, которые стараются оперативно информировать о различных угрозах.

"Главную информацию мы, конечно, получаем от наших западных партнеров. Они максимально оперативно пытаются нам сообщать о таких угрозах, как взлет МиГ-31, взлет стратегической авиации и выход в море кораблей РФ и об их подготовке к пускам "Калибров", — отмечает спикер.

ВС РФ ночью атаковали Украину дронами Shahed ночью

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью 28 декабря Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed.

В ВС отметили, что семь дронов были уничтожены истребительной авиацией, подразделениями зенитных ракетных войск (ЗРК), мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.

Напомним, 27 декабря начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российские военные изменили тактику, а именно они пытаются прокладывать сложные траектории движения беспилотников, чтобы истощить систему противовоздушной обороны, усложнив работу Воздушных сил ВСУ и нанеся максимальный ущерб.