Причин може бути декілька: Ігнат пояснив, чому тривоги через зліт МіГ стали коротшими

За інформацією речника Повітряних сил, західні партнери намагаються оперативно повідомляти про зліт стратегічної авіації та вихід у море кораблів РФ.

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Зранку у четвер, 28 грудня, в Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів". Вона тривала менше 20 хвилин. Причин цьому може бути декілька. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у ефірі телемарафону.

Чому такі короткі тривоги через зліт МіГ-31К

За інформацією Ігната, МіГ-31К міг злетіти, облетіти по колу в районі аеродрому та сісти, для відпрацювання зльоту й посадки.

"Тобто, це такий собі тренувальний політ", — речник Повітряних сил.

Він також відзначив, що будь-який тренувальний політ може перетворитися на не тренувальний.

Ще одним варіантом, чому відбій тривоги пролунав швидше ніж зазвичай, є здійснення МіГ перельоту на інший аеродром та зміна місця свого базування.

"Можуть бути і такі короткі тривоги, бо загрозу він не становить", — зазначив речник.

Про авіацію та кораблі РФ інформують західні партнери

Крім того, Ігнат розповів, що Повітряні сили отримують інформацію про це з кількох різних джерел. Він наголосив, що українські розвідники активно працюють з метою збору максимальної кількості відомостей про те, чи загрожує небезпека внаслідок зльоту та наскільки вона може бути серйозною.

Також, як підкреслив Ігнат, інформацію отримують й від західних партнерів, котрі намагаються оперативно інформувати про різні загрози.

"Головну інформацію ми, звісно, отримуємо від наших західних партнерів. Вони максимально оперативно намагаються нам повідомляти про такі загрози, як зліт МіГ-31, зліт стратегічної авіації і вихід в море кораблів РФ та про їх підготовку до пусків "Калібрів", — зазначає речник.

ЗС РФ вночі атакували Україну дронами Shahed

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі 28 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed.

У ПС наголосили, що сім дронів були знищені винищувальною авіацією, підрозділами зенітних ракетних військ (ЗРК), мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.

Нагадаємо, 27 грудня начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російські військові змінили тактику, а саме вони намагаються прокладати складні траєкторії руху безпілотників, аби виснажити систему протиповітряної оборони, ускладнивши роботу Повітряних сил ЗСУ та завдавши максимальної шкоди.