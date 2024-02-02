РФ ударила по школе в Мирнограде ракетой "Гром-Е1": что известно о вооружении (фото)

По информации медиа, дальность и точность новейшей российской разработки "Гром-Е1" обеспечивают крылья, которые раскрываются в воздухе. Создала это вооружение корпорация "Тактическое ракетное вооружение" на базе Х-38.

Российские оккупанты 1 февраля атаковали школу в Мирнограде Донецкой области. По предварительным данным, противник ударил по зданию ракетой "Гром-Е1". Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

"Установлено, что по школе в Мирнограде, по предварительным данным, россияне ударили ракетой (бомбой) "Гром-Е1", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что правоохранители и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ракета "Гром-Е1": что известно

"Гром-Е1" — новая российская разработка, созданная на базе ракеты Х-38. Разработчик этого вражеского вооружения — российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" — та же, что разрабатывала УПАБ-1500В и другие боеприпасы.

В 2015 году состоялась первая демонстрация боеприпаса, и в течение четырех лет было объявлено завершение испытаний "Гром-Е1" и "Гром-Е2" (версия без двигателя), отмечают в материале "24 Канала".

"Гром-Е1" на выставке россиян / фото Рособоронэкспорта "Гром-Е1" на выставке россиян / фото Рособоронэкспорта

Дальность и точность "Гром-Е1" обеспечивают крылья, которые раскрываются в воздухе. Российские оккупанты, как отмечают журналисты, называют "Гром-Е1" авиационной управляемой ракетой.

По данным Defence Express, для нацеливания "Гром-Е1" используется инерциальная и спутниковая системы навигации, а среди категорий целей указаны "легкоуязвимые наземные цели с известными координатами". Помимо стандартной осколочно-фугасной части также объявлялась разработка версии в термобарическом исполнении с возможностью высотного подрыва.

Характеристики "Гром-Е1"

стартовая масса составляет 594 килограмма;

вес боевой части — около 315 килограммов;

боевая часть — осколочно-фугасная;

двигатель — реактивный;

дальность поражения при сбросе с высоты 12 километров — до 120 километров;

дальность поражения при сбросе с высоты 5 километров — около 35 километров;

минимальная высота пуска — 500 метров;

максимальная высота пуска — 12 километров;

наведение — инерциальное и спутниковое (коррекция по по ГЛОНАСС).

ВС РФ попали в помещение школы в Донецкой области

Напомним, 1 февраля председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что вражеская ракета попала в школу в Мирнограде Донецкой области.

Начальник городской военной администрации Юрий Ключка добавил, что ракета попала в помещение школы, где расположен "Пункт несокрушимости", а в здании никого не было. Тогда глава МВА рассказал, что, вероятно, противник применил зенитно-ракетную систему С-300.

Обстрел Мирнограда 1 февраля Фото: Суспільне

По информации СМИ, вокруг места удара повреждены жилые дома, и магазин. На месте инцидента находились коммунальщики, которые и разбирали завалы и убирали строительные конструкции.

Напомним, в Воздушных сил ВСУ сообщили, что в ночь на 1 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины с помощью дронов-камикадзе. Противник применил четыре БПЛА типа Shahed-136/131, два из которых — уничтожены на Харьковщине.