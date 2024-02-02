"Атеш" обнаружил почти целую эскадрилью Су-30 в оккупированном Крыму: подробности (фото)

По словам координаторов подполья, Сакский аэродром является одним из стратегически важных объектов российских оккупантов, ведь с него происходит большинство взлетов вражеских самолетов, которые и атакуют Украину.

Украинские партизаны провели комплексную разведку аэродрома "Саки" на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"В последнее время наши агенты активно занимаются разведкой стратегического аэродрома в Новофедоровке, более известным как Сакский аэродром", — говорится в сообщении.

По словам координаторов подполья, аэродром "Саки" является одним из стратегически важных объектов российских оккупантов, потому что с него происходит большинство взлетов вражеских истребителей, которые осуществляют атаки по Украине.

В Крыму партизаны провели комплексную разведку аэродрома "Саки"

На аэродроме зафиксировали около 10 истребителей Су-30

В движении "Атеш" отмечают, что на момент разведки агентам удалось зафиксировать примерно 10 истребителей Су-30, которые свидетельствуют о важности аэродрома как платформы для воздушных операций. Кроме того, зафиксировали и места размещения средств ПВО и РЛС типа "Каста-2Е2", что свидетельствует о высоком уровне защиты противника.

"Это лишь малая часть всех разведданных, которые мы получили. Вся информация передана Силам обороны Украины, ждем от них положительных новостей", — отметили партизаны.

Фото: Атеш

Удар по военному аэродрому "Саки"

Напомним, 6 января командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук сообщил, что украинские военные уничтожили пункт управления россиян на территории временно оккупированного Крыма. По информации Олещука, под ударом оказался военный аэродром "Саки", расположенный в Новофедоровке.

Об ударе по аэродрому сообщили и в Telegram-канале "Крымский ветер". Как отмечают авторы публикации, в "Саках" базируется 43 истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ, поддерживающий российские войска на юге Украины. На его вооружении — бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Напомним, 31 января в Минобороны России заявили об атаке Крыма с помощью 20 ракет. В сети сообщили, что в северной части Севастополя, в частности в районе аэродрома "Бельбек", возник пожар.

Также 30 января в СтратКоми ВСУ сообщили, что украинские военные отработали по радиолокационной станции российской системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Операция была проведена на северо-западе полуострова в поселке Раздольное.