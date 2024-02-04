Право Украины и Зеленского: у Байдена прокомментировали возможную отставку Залужного

Белый дом уже очертил свою позицию относительно возможного увольнения с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил помощник американского лидера Джейк Салливан.

Соединенные Штаты не будут вмешиваться в решение властей Украины относительно увольнения с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом в эфире телеканала CBS заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Белый дом уже очертил свою позицию и считает кадровые вопросы суверенным правом Украины и президента Владимира Зеленского.

"Мы четко дали понять, что не намерены вмешиваться в это конкретное решение. Прямо заявили об этом украинской стороне. Мы не вмешиваемся в эти кадровые решения. Это — суверенное право Украины и украинского президента", — сказал помощник американского президента Джо Байдена.

На вопрос журналистки о последствиях отставки Валерия Залужного и повлияет ли она на ситуацию на фронте, Салливан не ответил.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Украина предупредила США о намерении уволить Залужного. Уход генерала, одной из самых популярных фигур в украинском обществе, может повлиять на моральное состояние войск и пошатнуть доверие западных доноров, пишет издание.

Издание The Times сообщило, президент предлагал генералу другую должность, но тот отказался. Валерий Залужный уже успел рассказать о своем увольнении подчиненным, когда решение было отменено.

Напомним, что Валерий Залужный очертил стратегию победы ВСУ над Россией. Он считает, что для каждой войны необходимо находить только свою уникальную стратегию и логику, которая позволит уже в новых условиях найти путь к победе.