В школьную программу планируют добавить новый модуль. В ЦНС объяснили, что цель врага — привлечь как можно больше молодых людей в свою армию.

Россия придумала нововведение на временно оккупированных территориях, которое нарушает международное право. Деталями 4 февраля поделились в Центре национального сопротивления.

Российские оккупанты планируют обучать детей собирать дроны. Соответствующий модуль хотят ввести на уроках труда.

"Отмечается, что этот модуль будет посвящен изучению технологий, особенностей конструкции и сборки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в военных целях. Также среди школьников будут вести агитацию относительно дальнейшего обучения на технических специальностях и работы на военных заводах", — передали в ЦНС.

Отмечается, что в Москве считают управление беспилотниками одним из ключевых навыков при подготовке к военной службе. Враг хочет привлечь как можно больше молодежи в свои войска и работу на объектах ВПК.

"Таким образом враг в очередной раз нарушает международное право и использует гражданское население в военных целях", — отметили в ЦНС.

Напомним, в России загадочно исчез служебный вертолет Ми-8, который принадлежал МЧС. Его перестали фиксировать радары во время перелета над озером. На второй день поисков стало известно, что на самом деле произошло.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил президенту РФ Владимиру Путину свой вариант "демилитаризованной зоны".