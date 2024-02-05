Грушники и спецназовцы: Наев рассказал о российских ДРГ на границе

Украина имеет более 1000 км общей границы с РФ и войска не хватает для защиты всей территории. Поэтому этим пользуются оккупанты, отметил командующий Сергей Наев.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что российские ДРГ постоянно пытаются прорвать границу Украины в Сумской, Черниговской и в Харьковской области. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По словам Наева, гражданским людям нужно понимать, что государственная граница в Сумской, Черниговской и Богодуховского района Харьковской области является линией боевого столкновения, там есть угроза для жизни. В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" находится более 1800 км, из которых более 1000 км с Россией.

"Состав ДРГ 10-12 человек. Все эти ДРГ из состава спецопераций РФ, а также ГРУ Генштаба РФ. Следует понимать, что это офицерские группы, имеют хорошую подготовку. Их цель действовать только в приграничье. Это небольшая зона, несколько километров вдоль государственной границы в течение 1000 км. И они будут пытаться совершать террористические действия против гражданского населения или военнослужащих", — сообщил Наев.

Также он добавил, что оккупанты отошли с севера Украины, но с тех пор в приграничье продолжаются боевые действия. Кроме того, ВС РФ пытаются запускать средства воздушного нападения с тех направлений по территории Украины, и применяет реактивную артиллерию, минометы и бьет с вертолетов.

На приграничной территории заходят российские ДРГ, потому что войск на всю линию фронта не хватает. Но такая же ситуация и в РФ, поэтому украинские подразделения делают такие же действия, резюмировал генерал-лейтенант.

Напомним, 4 февраля в ВСУ рассказали о потерях оккупантов после захода ДРГ в Сумской области.

3 февраля российская ДРГ пыталась пересечь государственную границу в Сумской области.