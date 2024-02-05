Самое горячее направление на фронте: что будет, если Украина потеряет Авдеевку (карта)

Офицер запаса Сергей Грабский рассказал, что ВС РФ пытаются втянуть Украину в выгодные им уличные бои. При этом потери не имеют для России никакого значения.

Военный эксперт и полковник запаса Вооруженных сил Украины Сергей Грабский объяснил, почему для Украины важно удерживать город Авдеевка в Донецкой области. Об этом известно из интервью, опубликованного в издании "Вчасно" 4 февраля.

Эксперт назвал Авдеевское направление "самым горячим". Он объяснил, что Авдеевка с оперативной точки зрения "держит" под контролем Донецк. Это мешает ВС РФ перемещать резервы, накапливать боеприпасы и вооружение.

"Если мы теряем город, противник получает возможность накачивать свой южный фронт дополнительными ресурсами и войсками, что может повлиять на ход действий как на восточном, так и на южном направлениях", — отметил Грабский.

Город Авдеевка на карте боевых действий Фото: Deep State

По его словам, российские оккупанты это понимают и поэтому пытаются втянуть ВСУ в "изнурительные кровопролитные уличные бои". Такие бои — это противостояния один на один, в которых ВС РФ могут побеждать "количеством".

"Говорить о том, что мы уверенно будем удерживать Авдеевку, почти бессмысленно, потому что в удержании этих позиций должна быть целесообразность, определяемая военным руководством на базе анализа текущей ситуации. И, возможно, появится момент, когда эта целесообразность потеряет смысл, ведь мы не можем себе позволить роскошь терять людей в пропорции один к одному, даже один к двум", — подчеркнул офицер запаса.

Он подтвердил, что Россия "вошла в раж" и будет пытаться продвигаться дальше. Потери, которые могли бы остановить любую армию, на РФ не имеют никакого влияния.

"Однако это также может превратиться в некую пирровую победу, как это произошло с Бахмутом, когда они вышли на окраины Бахмута и не имели сил наступать дальше. Может быть такое и в Авдеевке", — добавил Грабский.

Напомним, жители Авдеевки, которым удалось эвакуироваться, рассказали о ситуации в городе.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему ВС РФ не удается захватить Авдеевку.