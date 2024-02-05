"Ключ к успеху": Игнат главное условие для освобождения Крыма

По словам спикера Воздушных сил, освобождению полуострова поспособствует постоянные удары дальнобойным и технологичным вооружением по позициям россиян.

Украина непременно вернет Крым из-под оккупации. Однако это возможно лишь в том случае, если ВСУ будет иметь преимущество в воздухе над российскими войсками. Об этом сообщил представитель Командования Воздушных сил Юрий Игран в комментарии изданию "24 Канал".

Юрий Игнат подчеркнул необходимость проведения как оборонительных, так и наступательных действий только при наличии полного превосходства в воздухе.

"Преимущество в воздухе – тот ключ к успеху в любой операции – наступательной или оборонительной. Это в кино было десантирование", – отметил спикер.

Он также отметил, что десантирование может быть осуществлено различными методами, включая морской путь, такой как форсирование реки Днепр и подобные операции.

Игнат подчеркнул, что осуществление десантирования становится значительно сложнее в условиях превосходства противника в воздухе и наличия обширного арсенала средств ПВО, даже при их систематическом уничтожении.

Он привел пример успешного уничтожения нескольких установок С-400 "Триумф" в Крыму, однако отметил возможность подвоза новых средств противовоздушной обороны, таких как ЗРПК "Панцирь-С1", со стороны оккупантов. Игнат подчеркнул, что осуществление десантирования в условиях активного противодействия противника представляет собой непростую задачу.

Спикер командования Воздушных сил подчеркнул, что постоянные удары с использованием дальнобойного и технологичного вооружения являются ключом к достижению победы в конфликте с агрессором.

"Очень бы хотелось видеть в тандеме, который сейчас есть SCALP / Storm Shadow, видеть трио, – еще и TAURUS туда добавить. И это не только потому, что она, возможно имеет большие характеристики по дальности. Это количество. Нам нужно больше таких ракет", – отметил Игнат.

Добавил, что речь идет не только о Крыме, но и о других оккупированных Россией территориях. Надо перебить логистику, вражеское снабжение.

Значение Крымского моста вытекает из его роли в обеспечении региона. Он играет ключевую роль в серьезной перевозке боеприпасов по железнодорожному транспорту. Отсутствие моста означает прерывание сухопутного снабжения в Крыме, что негативно сказывается на поставках войскам. Это касается не только продовольствия, но и важных ресурсов, таких как вода, топливо, боеприпасы, а также личный состав и техника. Эффективная логистика через мост играет ключевую роль в обеспечении жизнедеятельности военных сил в регионе.

"F-16 своим пакетом вооружения большим, таким широким спектром, ракеты ATACMS, крылатые ракеты Storm Shadow, SCALP и TAURUS, потенциально возможные, могут это сделать. И только тогда можно будет говорить о том, что мы можем как-то лучше и эффективнее продвигаться и освобождать наши территории", – подытожил Игнат.

Напоминаем, 1 февраля в сети опубликовали фотографии последствий удара ракет по аэродрому "Бельбек". Фотографии не спутниковые: на них видно пожар на месте попаданий. 2 февраля росСМИ сообщили, что в командном пункте аэропорта мог погибнуть российский генерал.