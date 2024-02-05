ВС РФ концентрирует значительные силы под Купянском: в СНБО оценили угрозу

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, на Западе должны понимать серьезность ситуации и помогать оружием.

Оккупационные войска концентрируют значительные силы под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Недавно в издании Forbes заявили, что Россия якобы перемещает к Купянску 500 танков, до 600 боевых машин, сотни гаубиц и развертывает 40 тысяч военнослужащих. Согласно публикации, захват Купянска является основной целью российских сил.

Но по словам Коваленко, представленная Forbes статистика несколько расходится с реальным положением дел.

"Нужно, чтобы на Западе понимали серьезность ситуации, особенно те, кто принимает решение о помощи. И желательно, чтобы там помнили об американских интересах тоже", — добавил Коваленко.

Он подчеркнул, что нереалистично предполагать, что все проблемы будут решены до декабря 2024 года, особенно если Украина окажется в более уязвимом положении.

"Наоборот, тогда придется давать еще больше оружия и быстро, потому что Путин никогда не пойдет на условия. Его цель — уничтожение Украины. И заставить его пойти на какие-то условия возможно только силой, а не слабостью", — отметил глава ЦПД.

Ранее Фокус писал, что, по оценке генерал-майора ВСУ Дмитрий Марченко, ВС РФ могут повторить поход на столицу и призвал готовиться к обороне. Военные аналитики считают, что вероятность подобного сценария в ближайшее время минимальна, а политологи видят подтекст для необходимости усилить мобилизацию.

Фокус писал 2 февраля, что ВС РФ не удалось захватить село Табаевка в Харьковской области. Бойцы ВСУ продолжают держать оборону против 40-тысячной армии противника, собранной для взятия Купянска.