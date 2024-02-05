Южная Корея начинает серийное производство KF-21: сколько самолетов будет создано (видео)

Новые истребители должны заменить парк устаревших самолетов F-4 и F-5. Всего к 2032 воздушные силы Южной Кореи планируют принять на вооружение 120 единиц KF-21.

Южная Корея готова начать серийное производство своих истребителей KF-21, которые придут на смену парку устаревших самолетов F-4 и F-5. Всего в текущем году оружейники страны создадут 40 таких машин, а к 2032 ВВС Южной Кореи должны принять на вооружение 120 новых истребителей. Об этом 2 февраля сообщили в Defence News.

Сумма контракта Минобороны Южной кореи на производство 40 самолетов составила 178,6 млн долларов. Военные отмечают, что KF-21 Boramae станут основой южнокорейских ВВС и сыграют ключевую роль в расширении стратегии сдерживания Северной Кореи.

Как разрабатывался самолет

Работы над KF-21 велись с 2015 года, но программа не получила широкого распространения до 2020 года, когда началась сборка первых прототипов. Для производства истребителя правительство наняло компанию Korea Aerospace Industries (KAI), которая обратилась за технологической поддержкой к американской компании Lockheed Martin. Ранее эти две компании совместно работали над легким штурмовиком FA-50.

Первые летные испытания шести самолетов KF-21 состоялись в 2022 году. KAI провела сверхзвуковое испытание в рамках первых 60 тестовых полетов, а после 300 полетов компания представила самолет на оборонной конференции ADEX в Сеуле в октябре 2023 года.

Авторы публикации добавили, что летные, наземные и дополнительные испытания оставшихся прототипов будут продолжаться до 2028 года — в этом же году эскадрильи ВВС Южной кореи должны начать полеты первой партии KF-21 для выполнения задач класса "воздух-воздух".

Напомним, в марте 2023 информационное агентство Южной Кореи Yonhap показало кадры испытательных полетов истребителя KF-21. В частности, первый самолет произвел запуск ракеты класса "воздух-воздух", а второй — открыл огонь из 20-мм орудия.