После недавних военных просчетов под Новомихайловкой некий российский "военкор" обвинил чиновников из Минобороны РФ в умышленном сокрытии информации от Путина. По его словам, если генералы часто общаются с Путиным, командование направляет их в Сирию.

Президент России Владимир Путин продолжает сталкиваться со сложностями, сопряженными с авторитарным режимом: ему не удается получать точную информацию о военно-политическом положении в стране. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 4 февраля.

Аналитики ссылаются на известного российского "военкора", который прежде появлялся в государственных СМИ и был временно задержан в марте 2022 года. Он обвинил российскую бюрократию и чиновников Минобороны в умышленном сокрытии информации от Путина. Вероятно, это был ответ на недавние заявления российских пропагандистов в попытке скрыть военные неудачи под Новомихайловкой.

По его словам, в РФ местные власти тесно сотрудничают с региональными СМИ, чтобы цензурировать и скрывать от Кремля любые негативные сообщения. Созданный Путиным в 2024 году консультативный институт "Общественная палата РФ" для мониторинга деятельности местных органов власти и передачи точных сведений наверх, этого не делает. Представители палаты решили хранить молчание, как и чиновники, за деятельностью которых им было поручено следить.

По утверждениям российского источника, Минобороны РФ вовлечено в ту же деятельность, что и региональные чиновники, и пытаются скрывать военные неудачи от Путина. Представители оборонного ведомства также высказываются против тех, кто подрывает эти усилия. "Военкор" заявил, что Минобороны РФ сделало практически невозможным посещение передовой линии для военных блогеров и правительственных чиновников. Он также сказал, что ходят слухи, что российское военное командование направляет генералов в Сирию, если они начинают часто общаться с Путиным.

По его словам, отсутствие прозрачности — систематическая проблема российских правительственных структур.

Недавние упоминания Путина о том, что "военкоры" жалуются на недостаток российских дронов для отражения украинских атак с левого берега Херсонской области, указывают на то, что он по-прежнему видит полезность в этих блогерах, которые выполняют роль конструктивной оппозиции и ограничивают российское правительство и чиновников. Это указывает на то, что Путин не стремится полностью цензурировать волонтерские сообщества, т.к. это возможность проверить свое правительство. Представляется маловероятным, что в РФ и в дальнейшем будут проводиться кампании против "военкоров", если отдельные фракции в Кремле не убедят его в том, что они угрожают стабильности режима.

Все же кремлевским чиновникам удалось убедить Путина в необходимости нейтрализовать таких медийных персон, как экс-главарь пророссийских боевиков Игорь Стрелков-Гиркин, а также медиа-структуры, связанные с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Напомним, что в ВСУ анонсировали появление самолетов F-16 с ракетами дальностью 300-500 км.

Также сообщалось, что, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, А-50 совместно с Ил-22 уничтожили впервые в истории, что стало лучшей рекламой западного оружия.