"Путин прорвет оборону": Зеленский предупредил об угрозах в случае уменьшения помощи США

Глава государства считает, что ситуация на фронте зашла в тупик, поскольку сейчас наблюдается задержка в поставках военной помощи. Зеленский надеется на помощь союзников, даже если на выборах победит Дональд Трамп.

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Уменьшение помощи США для Украины может привести к победе России в войне, что запустит процессы для возникновения нового геополитического порядка. В интервью итальянскому каналу Rai1 президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности.

Политик отметил, что надеется на американскую поддержку. Он надеется, что это произойдет, даже в случае победы американских президентских выборах республиканца Дональда Трампа.

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В Республиканской партии, как отметил Зеленский, есть радикальные голоса, но также много людей, которые поддерживают Украину. Президент добавил, что решает народ Соединенных Штатов, если намерены уменьшить помощь Украине, то будет новый геополитический порядок.

"Путин прорвет нашу оборону, он пойдет вперед и так просто не остановится", — рассказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что ситуация на фронте зашла в тупик. По его словам, это произошло в связи с задержкой с поставками военной помощи Украине. Зеленский назвал ситуацию на земле патовой.

Стоит отметить, что в этом же интервью Владимир Зеленский подтвердил намерения уволить главнокомандующего ВСУ. Чиновник заявил, что намерен провести замену ряда руководителей, и не только в армии, а всей управленческой группы страны. По его словам, замена "одного человека не означает, что сейчас можно отправляться в путь".

Война России против Украины и отсутствие помощи из США

Задержка помощи для Украины, как сообщило издание The Wall Street Journal, ускоряет процесс производства дронов. Американские журналисты приехали в одну из мастерских на западе Украины, где производят беспилотники и пытаются компенсировать дефицит боеприпасов. Цель компании — создавать 10 000 БПЛА в месяц, на запчасти они тратят около 14 000 долларов.

Напомним, 5 февраля стало известно, что в Германии опасаются возвращения Трампа в Белый дом. Политики считают, что бывший американский президент может попытаться вывести США из НАТО.