Полицейские в Днепре отказались вступать в ряды штурмовиков, — соцсети (видео)

На обнародованных видеороликах можно услышать, как некоторые из полицейских вспоминают, что ранее служили в рядах "Беркута". Силовики готовы воевать на фронте, но исключительно в составе своего подразделения. Руководство Нацполиции пока не комментировало инцидент в Днепре.

Сотрудники спецподразделений Нацполиции отказываются переходить в штурмовую бригаду "Лють". Об этом сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук в Tik Tok.

На видео, слышно, как некоторые из полицейских вспоминает, что раньше был в "Беркуте". Воевать полицейские спецназовцы выразили готовность, но исключительно в составе своего подразделения. Летом они участвовали в контрнаступлении.

Бывший нардеп прокомментировал видео. По его словам, можно увидеть Владимира Богониса, заместителя начальника главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. Ему оппонирует майор полиции Андрей Селко.

"Днепропетровщина. Высокие отношения начальства с подчиненными в полиции области... до хаоса рукой подать", — указал он в сообщении.

В Нацполиции еще не прокомментировали инцидент.

Мобилизация в Украине

Дополнительная мобилизация для Украины может стоить примерно 720 миллиардов гривен, что составляет 22,5% всех расходов. Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа объяснила, что только на обучение, питание, одежду и выплаты для 400-500 тысяч бойцов понадобится 322 млрд грн. Еще 400 млрд грн нужны для закупки и модернизации военной техники.

Новая редакция законопроекта о мобилизации предусматривает набор в армию чиновников и силовиков. Первых можно подготовить к службе, как обычных гражданских, а вторые уже получили навыки обращения с оружием. Но вопрос механизма раздачи квот на их бронь в размере 50% открыт. Фокус выяснил, начнется ли массовая мобилизация работников госсектора после принятия законопроекта.

Напомним, 31 января в ТЦК объяснили, могут ли проверять документы на блокпостах. Гражданам могут предложить проехать и уточнить учетные данные в военкомате.