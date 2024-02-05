ВСУ на тактическом уровне фактически дошли до сетево-центрической войны, — Наев

По совам генерал-лейтенанта ВСУ, с поступлением новейшего оружия изменился и подход к планированию операций, которые тщательно готовятся с учетом достижения максимальной эффективности при наименьших потерях.

На стратегическом уровне Украина в значительной степени перешла к военным действиям, ориентированным на сетевые и центральные структуры. Об этом сказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook.

"На тактическом уровне мы фактически дошли до сетево-центрической войны, когда каждый командир взвода идет в бой с планшетом", — заявил он.

Вместе с тем Наев отметил, что с появлением современного вооружения изменился и метод планирования военных операций. Теперь они разрабатываются с учетом достижения максимальной эффективности при минимальных потерях, в противоположность "мясным штурмам" со стороны российских сил.

"Кардинальные изменения произошли и в организации противовоздушной обороны, где мы осваиваем самые современные образцы вооружения и применяем мобильные огневые группы, эффективность которых неоднократно была доказана при отражении воздушных нападений на гражданские объекты критической инфраструктуры", — добавил он.

Фокус ранее писал об изменении стратегии помощи США для Украины в 2024 году. Освобождение оккупированных РФ территорий на юге и востоке будет на втором плане, а на первый выдвигается поддержка ВСУ и экономики страны для отражения следующих наступлений.

Сенат США в конце декабря 2023 года не проголосовал за пакет помощи Украине размером 61 млрд долларов. Республиканцы настаивали на более жестких мерах по контролю над границей США и Мексики.