"Есть вопрос компетентности": экс-заместитель начштаба ВМС ВСУ о возможной замене Залужного

Все разговоры об отставке Валерия Залужного деморализуют как военных, так и гражданское население. К тому же ситуация на фронте сейчас очень напряженная, считает военный эксперт.

Разногласия, которые возникли между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным не могут выходить за пределы разговоров этих двух людей. А то, каким образом Офис президента пытается устранить главкома, портит имидж Украины. Такое мнение "Эспрессо" высказал экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан I ранга запаса ВМС ВС Украины, стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко.

"Относительно замены главкома, имею два мнения. Первая — верховный главнокомандующий назначал главкома ВСУ, то есть человека, которого он лично выбирал и должен ему полностью доверять. Здесь речь о субъекте отношений как раз верховного главнокомандующего с главкомом, а все разногласия, которые возникают, не могут выходить за пределы разговоров этих двух людей. Они оба являются стратегическими лидерами", — сказал Рыженко.

Он добавил, что все разговоры об отставке Валерия Залужного деморализуют как военных, так и гражданское население. К тому же ситуация на фронте сейчас очень напряженная.

"Менеджмент решения этого вопроса мне очень не нравится. По моему мнению, ситуация, которая сложилась, испортит наш внутренний и внешний имидж. Во-вторых, есть вопрос компетентности. Военным надо доверять в военном деле, а иногда политические желания и прихоти сложно реализовать, тем более мы видим, какой у нас серьезный противник. Компетентность — вопрос №1, ее очень не хватает. Но верховному главнокомандующему принимать решения. От этого будет зависеть реально будущее и судьба нашего государства", — сказал экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ.

Напомним, что 5 февраля "УП" сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский обдумывает замену не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы.

Издание The Times утверждало, что Зеленский сообщил Валерию Залужному о его увольнении, но отменил свое решение из-за давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров.

5 февраля Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, поздравил начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу с днем рождения.