Если Украина проиграет, то Россия может напасть на страны НАТО, — министр обороны Польши

Чиновник сообщил, что Варшава уже в 2024-2025 годах будет находиться в полной готовности к созданию сил быстрого реагирования Евросоюза.

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация в мире напряженная и польская сторона допускает возможность нападения России. Об этом он сказал в интервью польскому изданию SuperExpress.

"Мы не должны привыкать к войне, мы не должны забывать о ней", — добавил он.

Министр рассказал, что в четверг, 1 февраля, датские вице-премьер и министр обороны посетили Польшу, где подписали меморандум о более тесном сотрудничестве.

"Например, датчане передают Украине 19 истребителей F-16. К этой помощи приобщается все больше стран, но она должна быть еще более интенсивной. Это вопрос нашей безопасности", — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Кроме того, польский министр обороны рассказал о неформальной встрече министров национальной обороны и должностных лиц Североатлантического альянса, которая на прошлой неделе состоялась в Брюсселе. По информации министра, речь шла о важности активизации поддержки Украины, о двусторонних поставках оружия.

"Польша входит в коалицию стран, которые больше всего поддерживают Украину, предоставляя ей больше всего боеприпасов. Это было наше обязательство, и мы его выполним", — заверил он.

Также Косиняк-Камыш сообщил, что Польша участвует в быстром развертывании сил НАТО и уже в 2024-2025 годах польские подразделения будут в полной готовности и доступны для создания сил быстрого реагирования Евросоюза.

По его словам, ситуация в мире "очень серьезная", и это касается не только Украины, но и районов Красного моря и Тихого океана.

Относительно сценария развития событий в российско-украинской войне, то министр отметил, что допускает любой сценарий, но наиболее серьезно относится к худшему — при котором Украина может проиграть России.

"Надо быть готовыми к каждому сценарию, поэтому мы проводим аудит, делаем выводы, заполняем пробелы, например, по оружию. Большие закупки очень важны, но для меня не менее важна индивидуальная экипировка бойцов", — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он напомнил, что после прихода к власти новое польское правительство заключило контракты на закупку оборудования на сумму 19 миллиардов злотых — большинство на польских оружейных заводах.

1 февраля соцопрос в Польше показал, что большинство поляков считают нужным сбивать российские ракеты, которые летят в сторону страны.