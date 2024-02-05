"Зашли на дачный массив": в ГВА не подтвердили уличные бои в Авдеевке

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш не подтвердил информацию о тяжелых боях в жилой застройке, от которой остались руины.

Российские оккупанты зашли в несколько домов дачного массива вблизи Авдеевки, а уличных боев нет. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Громадського радіо".

Он не подтвердил информацию о тяжелых боях в жилой застройке, от которой остались руины. В то же время чиновник рассказал, что оккупанты зашли в дачный массив, который расположен возле населенного пункта.

"Но это не является городской застройкой, это не улицы города", — заявил Барабаш.

Ситуация в Авдеевке

Российские оккупанты, как сообщили аналитики DeepState 5 февраля, имеют продвижение на севере города Авдеевка Донецкой области, за который сейчас идут ожесточенные бои. Они закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки, а передовые подразделения врага сейчас находятся на расстоянии около полутора километров от въезда в город. Генштаб ВСУ в утренней сводке ничего не сообщил о возможном продвижении ВС РФ.

Военный эксперт и полковник запаса Вооруженных сил Украины Сергей Грабский объяснил, почему для Украины важно удерживать город Авдеевка в Донецкой области. По его словам, Авдеевка с оперативной точки зрения "держит" под контролем Донецк. Это мешает ВС РФ перемещать резервы, накапливать боеприпасы и вооружение.

Напомним, 20 января боец ВСУ рассказал о сложной ситуации в Авдеевке и "толкотне" с войсками РФ. По словам украинского защитника, Авдеевка рано или поздно станет еще одним Бахмутом, поскольку враг постоянно давит, а после уничтожения одной позиции приходится закрепляться на другой.