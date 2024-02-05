Новый законопроект о мобилизации: в Раде озвучили сроки принятия документа

Первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко предполагает, что соответствующий законопроект парламент может рассмотреть уже на этой неделе.

В комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нацбезопасности предлагают сократить срок рассмотрения поправок к законопроекту №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета". Но это решение должен принять парламент. Об этом заявил первый вице-спикер Александр Корниенко, пишет "Телеграф".

"Есть высокая вероятность, что на этой неделе парламент рассмотрит в первом чтении этот законопроект, а также все альтернативные, которые будут поступать на момент принятия комитетом соответствующих решений о сокращении сроков подготовки к первому чтению", — сказал Корниенко.

Второе чтение законопроекта, то есть принятие документа в целом, по словам первого заместителя спикера ВРУ, будет зависеть от количества правок к нему, "но лето — это уже будет поздно".

Корниенко также озвучил нормы законопроекта о мобилизации, которые вызывают самые горячие споры. Среди них вопрос электронных повесток.

"Мне кажется, что среди народных депутатов будут дискуссии и по нормам в отношении лиц с инвалидностью и тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью. Однако там надо разобраться, что именно написано, ведь насколько я слышал, в одной части это положение убрали, в другой — добавили".

Напомним, 30 января правительство после доработки внесло в Верховную Раду новый законопроект №10449. Обновленный документ предлагает, в частности, накладывать ограничения на уклонистов через суд.

31 января советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в тексте закона четко описано, как должна происходить подготовка в воинских частях, ротация, соцподдержка и источники финансирования.

Также, по словам главы комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксоланы Пидласой, мобилизация может стоить Украине примерно 720 миллиардов гривен, что равняется 22,5% всех расходов.