"Некомплект" на фронте: ВСУ не хватает людей, снарядов и запчастей для техники, — NYT (фото)

Украинская артиллерия экономит снаряды и поэтому не стреляет по малым группам противника. Благодаря такой тактике врагу удается продвигаться на новые позиции, рассказали бойцы ВСУ журналистам.

Пехотным подразделениям ВСУ, которые участвуют в боевых действиях "на нуле", не хватает людей, а также артиллерийских снарядов и запчастей для ремонта бронетехники. Чтобы решить проблему с людьми, приходится перебрасывать военных из тыла. Детали о ситуации на востоке рассказали на портале The New York Times (NYT).

Журналисты NYT побывали на линии огня в Авдеевке и Угледаре, говорится в статье. Дату визита не указывают, однако называют номера подразделений, с представителями которых общались — 47 механизированная бригада (Авдеевка) и 72 механизированная бригада (Угледар). На основании разговоров с бойцами авторы портала выделили следующие проблемы:

из-за недоукомплектованности пехотных подразделений на фронт отправляют военных из тыловых частей;

из-за недостатка снарядов артиллеристы экономят патроны;

не хватает запчастей, которые нужны для ремонта и обслуживания западной техники, полученной Силами обороны.

"Сейчас у нас нет достаточного количества техники и людей, чтобы перейти в наступление. Поэтому главная задача на данный момент удержать текущие позиции", — сказал заместитель командира 47 ОМБр Александр Ширшин.

Ширшин описал тактику россиян, которую они применяют, чтобы продвинуться в Авдеевке. По его словам, в атаку враг идет небольшими группами. При этом украинцы их не обстреливают: из-за нехватки снарядов их не тратят на группы, состоящие из одного-двух бойцов. Таким образом определенное количество солдат ВС РФ проникает на новую позицию и оставляет "верблюдов" — двух-трех солдат ВС РФ, которые стерегут позиции и ждут подкрепления. Если подкрепление противника не успевает, то бойцы ВСУ могут и восстановить утраченные позиции, отметил украинец.

Бои на востоке — техники ВС РФ под Бахмутом Фото: NYT

Собеседники журналистов также отметили, что находятся в активной обороне. Это означает: когда есть возможность, то наносят врагу максимальный ущерб. Для этого используют, в частности, мины, артиллерию, FPV-дроны. При этом приходится экономить снаряды, зато у россиян возможности в пять раз больше. Беспилотники со взрывчаткой используются вместо пушек, но они имеют ограниченные возможности — ими не пробьешь блиндаж, например.

"Беспилотник не пробьет блиндаж и не скосит линии деревьев. Он не оказывает серьезного психологического давления на противника. К тому же операторов беспилотников у нас не так и много", — отметил боец 72 ОМБр.

Бои под Угледаром — бойцы ВСУ Фото: NYT

Тем временем россияне "перепахивают" лесные насаждения, не экономя боеприпасы. Чтобы спастись, украинские военные "зарываются в землю". Собеседник журналистов, майор Сергей Бец из 72 ОМБр, объяснил, что враг сначала дезориентирует бойцы артиллерией, затем бросает вперед пехоту. ВСУ умеют противодействовать российской пехоте, но, признал майор, все же пришлось кое-где отступить.

"Если россияне заинтересованы в определенном участке фронта, они сравняют его с землей. Если осмотреть границу деревьев в радиусе 100 на 100, то там просто вспаханная земля. [Бойцы — ред.] роют ямы, чтобы как-то жить, держаться. Мы спокойно боремся с пехотой и держимся", — заявил украинский военный.

Бои под Угледаром — жители города, которые там находятся 5 февраля 2024 года Фото: NYT

Бои под Авдеевкой и Угледаром — детали

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 5 февраля указывается, что ВС РФ 38 раз атаковали позиции ВСУ под Авдеевкой и 28 раз — к северу от Угледара — под Марьинкой. Также было горячо на других отрезках фронта: под Купянском и Лиманом — 23 атаки, под Бахмутом — 8 атак. Согласно данным экспертов портала DeepState, ВС РФ удалось продвинуться на северном фланге под Авдеевкой.

Напоминаем, 4 февраля издание Forbes отметило о 40 тысячах военных и 500 танков, которые ВС РФ сосредоточили под Купянском. В украинском командовании объяснили, стоит ли по этому поводу беспокоиться.