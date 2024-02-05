Большая перезагрузка: вместе с Залужным может уйти премьер Денис Шмыгаль, — политолог (видео)

По словам политолога, президент Владимир Зеленский должен продемонстрировать существенную замену членов команды — "не только тех, кто вроде против него, но и тех, кому он доверяет". То есть он в целом перезагружает власть, считает Давыдюк.

В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможные кадровые изменения в команде, заявив, что Украине нужна комплексная смена руководства, и не только военного. Это в эфире Radio NV прокомментировал политолог Николай Давыдюк.

Как подчеркнул эксперт, изменения в руководстве страны могут коснуться спецслужб, МВД и даже Кабинета Министров. Вполне вероятно, что кандидатом на увольнение может стать и премьер-министр Денис Шмыгаль. И пояснил возможность принятия такого решения тем, что президенту нужна большая кадровая перезагрузка, которая поможет завершить кризис и выйти из него.

"Все так (с премьером. — Ред.). Но Зеленскому надо найти определенный управленческий баланс. Люди задают вопросы: "Почему ты увольняешь Залужного, к нему же нет вопросов, нормально работает, есть результат". И (президент. — Ред.) должен еще кого-то начать менять, чтобы это показать как большую перезагрузку", — высказывает предположение Давыдюк.

И добавляет, что Зеленский должен продемонстрировать существенную замену членов команды — "не только тех, кто вроде против него, но и тех, кому он доверяет". То есть он в целом перезагружает власть, считает Давыдюк.

"Тогда проще будет западным партнерам и украинскому народу объяснить, почему эти вещи происходят", — подчеркивает политолог, замечая, что именно это как раз и может быть причиной увольнения Шмыгаля.

Кроме того, Давыдюк подчеркивает, что Шмыгаль был несубъектен и слишком прозрачен — пропускал негатив в сторону президента.

"Всегда у президентов премьер-министр, с одной стороны, был плюсом, потому что он на себе аккумулировал часть негатива, был громоотводом. С другой стороны, премьер-министр вырастал и начинал быть конкурентом. Денис Анатольевич очень ловко четыре года справлялся со второй задачей, но вот первая у него не получалась никак из-за его безсубъектности", — прокомментировал премьерство Шмыгаля эксперт.

При этом Давыдюк напоминает, что западные союзники Украины постоянно твердят Зеленскому о коррупции в стране, о том, что пришло время многое менять, о безсубъектности и непрофессионализме.

"Давайте на новые деньги — новое правительство", — предполагает политолог высказывания Запада и замечает, что, скорее всего, у союзников есть и кандидатура.

Он заявил, что и у него есть информация о кандидатуре, однако пока ее нельзя разглашать.

"Это будет инсайд инсайдов. Все будут в шоке. Я не буду говорить пока, информацию надо верифицировать — хотя бы из нескольких источников. Но из того, что у меня есть, это будут топовые заголовки", — подытоживает Давыдюк.

Напомним, что в Верховную Раду поступило заявление Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины.