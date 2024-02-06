На Черниговщине вводят спецрежим: что он означает

Ограничение повлияет на представителей бизнеса и владельцев земельных участков в приграничных районах. Местные же жители отныне должны получить вид на жительство.

В Черниговской области будет действовать специальный пограничный режим, который предусматривает ряд ограничений для граждан. Об этом сообщили в Корюковской районной военной администрации.

Так, и.о. председателя Корюковской РВА Сергей Черный встретился с пограничниками, представителями территориальных центров комплектования и местного самоуправления по вопросам мобилизации и они обсудили введение специального пограничного режима.

Что изменится для граждан после введения специального пограничного положения:

люди, которые живут в 5-километровой близости к вражеской границе, должны получить разрешение на право проживания;

представители бизнеса, который работает в 5-километровой зоне, должны получить разрешение у пограничной службы на осуществление предпринимательской деятельности;

владельцам земельных участков, расположенных в 2-километровой зоне от границы, запрещается пользоваться землей. Такие территории будут укреплять и фортифицировать.

Ранее согласно решению Совета обороны Черниговской области был усилен контроль за передвижением гражданских в 5-ти километровой пограничной зоне. Это сделано для безопасности местных жителей.

В субботу 3 февраля российская ДРГ пыталась пересечь украинскую границу в Сумской области. Бойцы Сил обороны заметили движение вооруженной группы в составе десяти человек на подступах к Глуховской общине. Начался стрелковый бой.

30 января Андрей Демченко сообщил, что в Черниговской области стало меньше попыток прорыва границы врагом, тогда как в начале прошлого года это направление было самым активным.