Наступают по всей линии: в ISW подтвердили успехи ВС РФ возле Купянска, Кременной и Бахмута (карты)

По данным аналитиков, подразделениям 1-й гвардейской танковой армии РФ не удалась попытка окружить группировку ВСУ на участке трассы Сватово — Кременная. Оккупанты готовят новую атаку.

Российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от Купянска и к западу от Кременной на фоне продолжающихся боестолкновений на линии Купянск – Сватово – Кременная 5 февраля. На геолоцированных кадрах за 4 февраля видно, что ВС РФ несколько продвинулись к северу от Синьковки и востоку от Ямполовки. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 5 февраля.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что подразделениям 1-й гвардейской танковой армии РФ не удалась первоначальная попытка окружить тактическую группировки Силы обороны, которая обороняет участок трассы Р07 (Сватово — Кременная). Но, судя по всему, российские войска готовят новую атаку. Машовец сообщил, что российские подразделения попытались прорваться на рубеже Кисливка – Котляровка (северо-западее Сватово), чтобы взять группировку Сил обороны в районе Степовой Новоселовки в тактическое окружение и в конечном итоге вытеснить восточнее от трассы Р07.

По словам Машовца, 12-му танковому полку, однако, не удалось прорвать рубеж Кисливка – Котляровка с юга, а 26-й танковый полк ВС РФ потерял темп еще прежде, чем успел завершить тактическое окружение с севера.

Карта Луганской области

Машовец сообщил, что попытки окружить группировку украинских войск в районе Степной Новоселовки не прекращаются, а подразделения ВС РФ усиливаются для очередной попытки прорыва украинских рубежей с юга.

HIMARS в Лисичанске

После недавнего удара РСЗО HIMARS в оккупированном Лисичанске погиб по меньшей мере один влиятельный российский чиновник из оккупационной администрации. По словам главы так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника, 3 февраля от удара HIMARS погиб "министр" по чрезвычайным ситуациям полковник Алексей Потелещенко. По другим данным, во время удара погибли 28 человек, многие из них могли быть чиновниками, прокурорами и сотрудниками правоохранительных органов оккупационной администрации, которые собрались на празднование. Но у ISW нет тому подтверждений.

Бахмут

Карта Бахмута

Недавно российские войска добились подтвержденного продвижения в районе Северска (северо-восточнее от Бахмута). Геолоцированные кадры, опубликованные 3 февраля, показали продвижение ВС РФ к северу от Веселого (15 км от Северска).

5 февраля продолжались позиционные бои в районе Бахмута, но подтвержденные изменения линии фронта не были зафиксированы. Украинские и российские источники сообщают, что позиционные бои продолжались в районе Богдановки, Клещиевки и Ивановского.

Донецк

5 февраля продолжались позиционные бои к западу и юго-западу от Донецка. Но подтвержденных изменений на этом участке линии фронта не было. Сообщается о боях к западу от города, в районе Красногоровки и в районе Новомихайловки, и Георгиевки.

По словам Константина Машовца, ВС РФ готовятся переместить основные усилия севернее от Новомихайловки в направлении Александровки – Новомихайловки и Марьинки – Победы.

Граница Донецкой и Запорожской областей

5 февраля в этом районе продолжались позиционные бои. Сообщалось о боях в районе Золотой Нивы и Приютного. ВС РФ действуют возле Старомайорского и Новодонецкого. На опубликованных кадрах вертолеты Ка-52 наносили удары в районе Малиновки.

Запорожская область

Работино на карте

На этом участке линия не изменилась, позиционные боестолкновения продолжаются. Российские источники сообщили о продвижении в районе юго-востока от Работино, но с уточнением, что неизвестно, удалось ли закрепиться.

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны отбили четыре российские атаки возле Работино.

Крынки

Карта левобережья Днепра

На левом берегу Днепра в Херсонской области продолжаются позиционные бои. Известный прокремлевские блогер сообщил, что ВСУ применяют мобильные системы радиоэлектронной борьбы, когда переправляются через реку.

Сообщается, что российские дроны все еще наносят эффективные удары по группам ВСУ на Днепре.

Сообщается, также, что российские войска стали лучше противостоять FPV-дронам Украины.

Напомним, что недавно Силы обороны продвинулись в районе Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев.

Также сообщалось, что медленная западная помощь не позволяет Украине использовать высокоточные контрбатарейные системы.