Длинная рука Пекина: в Пентагоне назвали большой угрозой китайскую ракету DF-21 (фото)

Баллистическая ракета DF-21D предназначена для уничтожения крупных кораблей и способна наносить удары на расстоянии до 1500 км. Таким образом оружие может помешать авианосным группам США выполнять миссии в Южно-Китайском море.

В Минобороны США признали угрозу, исходящую от баллистической ракеты средней дальности "Дунфэн-21" (DF-21D). В докладе Пентагона сказано, что НОАК теперь "способна наносить дальние точные удары по кораблям, включая авианосцы, в западной части Тихого океана с территории материкового Китая". Об этом 6 февраля сообщили журналисты The Eurasian Times.

Несмотря на заверения специалистов Пентагона контр-адмирал ВМС США Карлос Сардиелло не согласился с тем, что китайские "убийцы авианосцев" делают американские корабли более уязвимыми в сражении в западной части Тихого океана.

"Я абсолютно уверен, что авианосная ударная группа сможет эффективно и безопасно выполнить ту миссию, для которой она была создана", даже перед лицом китайских ракет", — заявил он.

Это утверждение имеет большое значение, учитывая, что некоторые американские военные чиновники и комментаторы постоянно предупреждали, что китайские ракеты DF-21D представляют собой огромную угрозу для американских кораблей, особенно для американского авианосца, который является проекцией военно-морской мощи США по всему миру.

Тема китайских ракет была обсуждена в свете усиления Соединенными Штатами стратегических позиций в западной части Тихого океана, где развернуты три авианосца — USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt и USS Ronald Reagan.

Американский авианосец USS Carl Vinson

Чем опасны китайские DF-21D

Твердотопливная баллистическая ракета DF-21D предназначена для нанесения ударов по подвижных надводных целях, таких как авианосцы и другие крупные боевые корабли. О тактико-технических характеристиках вооружения известно немного. По разным оценкам, ракета DF-21D имеет длину порядка 10-12 м и диаметр около 1,5 м. Стартовая масса оценивается в 14-16 т.

По данным Пентагона, ракета оснащена маневренной головной частью (MaRV) и имеет дальность полета более 1500 километров. Пусковые установки отличаются быстрым временем запуска и мобильностью, что повышает ее тактическую эффективность.

Ракетный комплекс DF-21

Эксперты отмечают, что данные комплексы способны прикрыть зону боевых действий в Восточно-Китайском или Южно-Китайском морях, в случае потенциального конфликта из-за Тайваня. В случае вмешательства США, авианосцы американских ВМС должны будут действовать на расстоянии более 1000 миль от берега, чтобы не подвергнуться атаке китайскими DF-21D. Но в таком случае авиация не сможет выполнять боевые задачи, поскольку дальность F/A-18 и F-35C запускаются с авиакрыла авианосца составляет до 500 миль.

В заключение обозреватели подчеркнули, что Китай, похоже, вполне уверен в возможности своих противокорабельных ракет, так как после начала учений с участием USS Carl Vinson, USS Theodore Roosevelt и японским эсминцем JS Ise, китайские СМИ заявили, что страна по-прежнему располагает ракетами DF-21D и DF-26, которые считаются потенциальной угрозой для авианосцев.

И хотя Сардиелло подтвердил готовность авианосной ударной группы к выполнению всего спектра операций, он не подкрепил свои комментарии убедительными аргументами.

Напомним, американские военно-морские силы наращивают поставки новых атомных авианосцев класса USS Gerald R Ford на фоне возросших потребностей в их оперативных возможностях. Как заявил 14 января директор Исполнительного офиса программы авианосцев США Джастин Мейер, спрос на авианосцы никогда не был таким высоким, как в настоящее время.