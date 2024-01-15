Спрос никогда не был таким большим: США удваивают выпуск авианосцев класса Gerald R Ford

В ближайшее время будет готов следующий авианосец класса Ford — John F Kennedy, строительство которого завершено более чем на 90%. Затем последуют авианосцы Enterprise (CVN 80) и Doris Miller (CVN 81).

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Директор Исполнительного офиса программы (PEO) авианосцев США Джастин Мейер заявил, что американские военно-морские силы наращивают поставки новых атомных авианосцев класса USS Gerald R Ford на фоне возросших потребностей в их оперативных возможностях. Об этом 14 января сообщили в Naval News.

По словам Мейера, спрос на авианосцы никогда не был таким высоким, как в настоящее время. Вероятно, это обусловлено событиями на Ближнем Востоке, где после эскалации палестино-израильского конфликта в регионе были развернуты две авианосные группы, — USS Gerald R Ford в Восточном Средиземноморье и USS Dwight D Eisenhower в северной части Аравийского моря для обеспечения сдерживающего присутствия.

Кроме того, чиновник отметил, что подобные операции продемонстрировали, как потенциал авианосцев используется для удовлетворения потребностей ВМС, а также постоянно меняющихся мировых требований к безопасности.

"Носители имеют решающее значение для достижения таких целей", — добавил он.

Американский авианосец USS Dwight D Eisenhower

Производство авианосцев

По информации Мейера, следующим авианосцем класса Ford станет John F Kennedy, строительство которого завершено более чем на 90%.

"Мы сдали 2000 помещений, что составляет около 80%. В настоящее время авианосец проходит испытания боевых систем, причем на сегодняшний день сданы 15 из 19 запланированных. Испытания оборудования для запуска самолетов — электромагнитной системы запуска самолетов (EMALS) и усовершенствованного амортизационного устройства (AAG) — планируется начать во втором квартале 2024 года", — уточнил директор PEO.

Американский авианосец USS Gerald R Ford

Следующие два авианосца класса Ford, сошедшие с конвейера, — Enterprise (CVN 80) и Doris Miller (CVN 81), закупаются по схеме двух кораблей, которая заключается в том, чтобы "спроектировать один раз, построить два раза", подчеркнул Мейер. При этом Enterprise, заложенный в августе 2022 года, в настоящее время готов на 35%, а работы над Doris Miller завершены на 13%.

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Хватит на два эсминца: с флагманского авианосца Gerald R. Ford уволили до 600 моряков

Ранее сообщалось, что по данным Defense News, первый в своем классе авианосец Gerald R. Ford может обойтись в эксплуатации дешевле, чем планировалось. Высокий уровень автоматизации на корабле позволил не только уменьшить экипаж, но и снизить расходы на техническое обслуживание.