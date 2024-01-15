Попит ніколи не був таким великим: США подвоюють випуск авіаносців класу Gerald R Ford

Найближчим часом буде готовий наступний авіаносець класу Ford — John F Kennedy, будівництво якого завершено більш ніж на 90%. Потім підуть авіаносці Enterprise (CVN 80) і Doris Miller (CVN 81).

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Директор Виконавчого офісу програми (PEO) авіаносців США Джастін Меєр заявив, що американські військово-морські сили нарощують постачання нових атомних авіаносців класу USS Gerald R Ford на тлі збільшених потреб у їхніх оперативних можливостях. Про це 14 січня повідомили в Naval News.

За словами Меєра, попит на авіаносці ніколи не був таким високим, як нині. Ймовірно, це зумовлено подіями на Близькому Сході, де після ескалації палестино-ізраїльського конфлікту в регіоні було розгорнуто дві авіаносні групи, — USS Gerald R Ford у Східному Середземномор'ї та USS Dwight D Eisenhower у північній частині Аравійського моря для забезпечення стримувальної присутності.

Крім того, чиновник зазначив, що подібні операції продемонстрували, як потенціал авіаносців використовується для задоволення потреб ВМС, а також постійно мінливих світових вимог до безпеки.

"Носії мають вирішальне значення для досягнення таких цілей", — додав він.

Американський авіаносець USS Dwight D Eisenhower

Виробництво авіаносців

За інформацією Меєра, наступним авіаносцем класу Ford стане John F Kennedy, будівництво якого завершено більш ніж на 90%.

"Ми здали 2000 приміщень, що становить приблизно 80%. Наразі авіаносець проходить випробування бойових систем, причому на сьогодні здано 15 із 19 запланованих. Випробування обладнання для запуску літаків — електромагнітної системи запуску літаків (EMALS) і вдосконаленого амортизаційного пристрою (AAG) — планують розпочати в другому кварталі 2024 року", — уточнив директор PEO.

Американський авіаносець USS Gerald R Ford

Наступні два авіаносці класу Ford, що зійшли з конвеєра, — Enterprise (CVN 80) і Doris Miller (CVN 81), закуповують за схемою двох кораблів, яка полягає в тому, щоб "спроєктувати один раз, побудувати двічі", наголосив Меєр. Водночас Enterprise, закладений у серпні 2022 року, наразі готовий на 35%, а роботи над Doris Miller завершені на 13%.

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Вистачить на два есмінця: з флагманського авіаносця Gerald R. Ford звільнили до 600 моряків

Раніше повідомлялося, що за даними Defense News, перший у своєму класі авіаносець Gerald R. Ford може обійтися в експлуатації дешевше, ніж планувалося. Високий рівень автоматизації на кораблі дав змогу не тільки зменшити екіпаж, а й знизити витрати на технічне обслуговування.