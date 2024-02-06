Продление мобилизации и военного положения: комитет Рады поддержал указы Зеленского

По словам народного депутата Ярослава Железняка, законопроекты, поданные президентом Украины, должны также быть одобрены парламентом.

Во вторник, 6 февраля, комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки поддержал утверждение парламентом указов о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"С 14 февраля 2023 года на 90 дней. Соответственно до 13 мая 2024 года. Далее для продолжения надо одобрение парламента, где голосование запланировано уже сегодня", — добавил Железняк.

По словам Железняка, речь идет об указах №10457 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" и №10456 "О продлении срока действия военного положения в Украине". Нардеп сообщил, что решения о продлении военного положения и мобилизации были приняты единогласно.

Комитет по обороне поддержал продление военного положения и мобилизации Фото: Скриншот

Напомним, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду указы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения. В документах предлагается продлить мобилизацию и военное положение еще на 90 дней.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко 5 февраля также сообщил, что в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки предлагают сократить срок рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации.