"Компактно сложился": мужчина пытался пересечь границу под сиденьем автомобиля (фото, видео)

По данным ГПСУ, мужчина заплатил 9 тысяч долларов за возможность выехать в Румынию. Он спрятался под задним сиденьем, прикрывшись ковриком, однако все равно был обнаружен пограничниками.

В Черновицкой области, в поселке Путила, правоохранители задержали автомобиль, под сидением которого скрывался мужчина. Водитель авто, по предварительной информации, занимался незаконной переправкой граждан в Румынию, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сообщается, что в ходе оперативных мероприятий в пограничной зоне в поле зрения сотрудников Черновицкого пограничного отряда попал местный житель, который, по их данным, готовился доставить военнообязанных мужчин за границу.

В понедельник, 5 февраля, правоохранители остановились упомянутого гражданина в момент, когда тот ехал на собственном авто в сторону границы. Во время осмотра транспортного средства сотрудники ГПСУ выявили 26-летнего жителя Черновицкой области, который спрятался под задним сиденьем, прикрывшись ковриком. В ведомстве также обнародовали соответствующее видео.

"Компактно сложился: прячась под сиденьем автомобиля, нарушитель пытался пересечь границу", — говорится в подписи к видеоролику.

На видео можно услышать, как мужчина, скрывающийся под сиденьем, утверждает, что едет в поселок Путила. Как отмечают в ГПСУ, позже он признался, что собирался пересечь границу и заплатил за эту "услугу" 9 тысяч долларов США.

Теперь водителю-переправщику грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины, а "пассажиру" — административная по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Пограничники задержали двоих мужчин Фото: ГПСУ

Напомним, 8 января стало известно, что Жолковский районный суд Львовской области вынес решение в отношении мужчины, который пытался пересечь границу с "нелегалом" — 21-летним сыном.

Ранее, 25 ноября, пресс-служба ГПСУ сообщила о задержании пятерых мужчин призывного возраста, которые двигались в направлении границы со Словакией. Их задержали их в 200 метрах от украинско-словацкой границы.