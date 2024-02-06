Турция показала на выставке вооружения легкий танк Tulpar: в чем особенности машины

Tulpar разрабатывался для турецкой армии, но перевооружение поставили на паузу, поэтому Otokar скооперировались с итальянцами. БМП получился модульным и универсальным.

На саудовской выставке вооружений, которая проходит с 4 по 8 февраля турецкая компания Otokar в кооперации с итальянской компанией Leonardo показали легкий гусеничный танк Tulpar. Об этом сообщает European Defense Review.

Обновленный турецко-итальянский легкий танк Tulpar дебютировал на выставке вооружений в Эр-Рияде. Машина создавалась для нужд, когда нужна машина прямой огневой поддержки, которая будет легче танка, но в то же время способна перевозить пехоту. Кроме этого машина может пригодиться странам, где инфраструктура не позволяет использовать основные боевые танки.

Официальное позиционирование Tulpar — это боевая машина пехоты Фото: European Defence Review

Tulpar является модульной платформой, которую с 2015 года предлагали в различных вариантах, его полная боевая масса может достигать 45 тонн, а цифровая система управления огнем Armatronics позволяет довольно быстро интегрировать различные модули на машину. Так же и двигатель может быть мощностью от 700 до 1100 лошадиных сил. Боевой модуль может иметь пушку 105 или 120-мм калибра. Также на турели устанавливается дистанционно управляемый пулемет. Есть функция оснащения автоматом заряжания на 12 снарядов. Экипаж состоит из 12 человек.

Боевой модуль HITFACT II — это разработка итальянской Leonardo Фото: European Defence Review

Договоренность о сотрудничестве с итальянцами была достигнута в 2022 году. Они поставили на танк башню HITFACT II, которая является модернизированной версией боевого модуля Centauro II. Сейчас Турция с Италией показали только демонстратор технологий, испытания машины запланированы после завершения выставки.

Напомним, 29 июня в США представили новый легкий танк M10 Booker, который официально квалифицируют как БМП.

Ранее СМИ писали, что РФ может остаться без БМП из-за рекордных потерь на фронте.