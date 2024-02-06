Борьба за контракт на десятилетия: армия США выбрала разработчика нового тягача

Корпус морской пехоты выбрал две компании, которые будут в течение года работать над созданием универсального грузовика следующего поколения.

Корпус морской пехоты США объявил выбор двух компаний Mack Defense и Navistar Defense для участия в Фазе I разработки программы среднего тактического грузовика. Об этом сообщает Defence Blog.

Военные хотят заменить имеющийся парк средних тактических транспортных средств (MTVR), включая грузовые, самосвальные, аварийные, тягачи и другие варианты исполнения. Первая фаза разработки продлится около 12 месяцев, чтобы разработчики представили свое видение концепции дизайна и план для машины.

Основными требованиями у американских морпехов являются:

интеграция гибридных электрических технологий;

увеличение запаса хода и возможность движения на электрической тяге;

мобильность на бездорожье;

способность преодолевать 150-мм водяные барьеры;

наличие внешней силовой установки мощностью до 30 кВт.

Сейчас Корпус морской пехоты использует машину от Oshkosh Defense, которая была представлена в начале 2000-х годов, но сейчас компания не прошла в Фазу I. Однако MTVR продлили срок службы до 2042 года. С новыми компаниями морпехи настроены на сотрудничество, чтобы вместе создать машину, которая будет удовлетворять различные потребности Корпуса.

Напомним, 26 января СМИ писали, что морпехам США не хватает десантных кораблей, поэтому нужна альтернатива.

26 декабря в ВМС Украины заявили о завершении формирования Корпуса морской пехоты.