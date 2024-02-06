Кулеба объяснил, повлияют ли кадровые изменения во власти на отношения Украины с Западом

Глава украинского МИД подчеркнул, что президент Владимир Зеленский имеет конституционное право на увольнение руководителя армии, если посчитает это нужным.

Военно-политические перезагрузки, которые якобы ожидаются в ближайшее время, не повлияют на отношения Украины и западных союзников. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном брифинге в Киеве вместе со своим португальским коллегой Жуаном Гомешем Кравинью, сообщает Reuters.

"Я не думаю, что любые изменения в правительстве могут повлиять на наши отношения с нашими партнерами", — подчеркнул он.

Кроме того, словам Кулебы, президент Украины Владимир Зеленский имеет конституционное право на увольнение руководителя армии, если посчитает это нужным.

Как отметил министр, любые изменения не будут признаком раскола в военных усилиях Украины.

"Мы можем дискутировать о тактике внутри команды, но мы все объединены вокруг нашей стратегической цели — поражения России в Украине и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. И вокруг этой стратегической цели вообще нет дискуссий", — уверяет глава МИД Украины.

Глава МИД прокомментировал возможность своего увольнения

Кроме того, как передает "Интерфакс-Украина" на вышеупомянутой пресс-конференции Кулеба прокомментировал и возможность своего увольнения из МИД.

"Я вижу две причины, по которым я уйду из офиса. Первая: если Президент попросит меня об этом, потому что он предложил мне эту работу, и я считаю справедливым, что если он захочет видеть другого человека министром иностранных дел, то я соглашусь. И вторая причина: если я не согласен с тем, как определяется и осуществляется внешняя политика. Ни одна из этих двух причин пока не имеет места. Поэтому я продолжаю работать", — сказал он

Вероятная отставка Залужного: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля впервые подтвердил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Чиновник заявил, что намерен провести замену ряда руководителей, и не только в армии, а всей управленческой группы страны. По его словам, замена "одного человека не означает, что сейчас можно отправляться в путь".

Издание Washington Post 2 февраля сообщило, что Киев предупредил Белый дом о намерении уволить Залужного. По мнению издания, отставка генерала может повлиять на моральное состояние войск и пошатнуть доверие западных доноров. Соединенные Штаты заявили, что не будут вмешиваться в решение украинских властей об увольнении с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В администрации США Джо Байдена прокомментировали возможную отставку Залужного. Помощник американского лидера Джейк Салливан очертил позицию относительно возможного увольнения с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он назвал это суверенным правом Украины и украинского президента

Напомним, недавно в Верховную Раду поступило заявление Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины.