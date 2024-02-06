Легко будет сбивать: в Китае посмеялись над ракетой Hsiung Feng IIE армии Тайваня

Китайские СМИ утверждают, что Пекин не боится нового оружия Тайваня, которое может нанести глубокий удар по КНР. По мнению специалистов, дозвуковая скорость HF-2E и отсутствие стелс-технологий делают ее уязвимой.

Китайские СМИ раскритиковали возможности новой крылатой ракеты Тайваня большой дальности Hsiung Feng IIE (или HF-2E), заявив с иронией, что это оружие представляет "ограниченную" угрозу для материка. Об этом 6 февраля сообщили в Defence Post.

В августе 2023 года тайваньские военные провели испытания крылатой ракеты наземного базирования HF-2E, которая, как сообщается, может поражать цели на расстоянии до 1 200 километров. После испытаний было отмечено, что этого радиуса действия достаточно, чтобы проникнуть вглубь китайской территории.

Однако в одном из номеров китайского журнала Ordnance Industry Science Technology речь зашла о новой версии крылатой ракеты наземного базирования с увеличенной дальностью полета, которая напоминает американский Tomahawk. Авторы материала раскритиковали ее за то, что "относительно большой размер, дозвуковая скорость и отсутствие стелс-технологий делают ее уязвимой для обнаружения".

Китайцы также похвастались тем что Народно-освободительной армии (НОАК) не составит труда перехватить HF-2E из-за "ограниченных возможностей тайваньских военных" в наведении ракет средней дальности.

Между тем обозреватели Business Insider пишут, что Тайвань располагает шестью различными типами крылатых ракет, включая наземные и противокорабельные. И если раньше военные острова имели на вооружении оборонительные ракетные системы малой дальности, то теперь Тайвань начал разработку и развертывание систем, более подходящих для ударных миссий, включая крылатые ракеты большой дальности наземного базирования.

Также есть информация, что Тайвань разрабатывает сверхзвуковую крылатую ракету Ching Tien с дальностью полета 2000 километров, поэтому оптимистические выводы китайских экспертов могут быть преждевременными.

Напомним, по данным Newsweek, руководство Тайваня приступило к реализации проекта по созданию флота из новейших фрегатов, некоторые из которых предназначены для отслеживания китайских подводных лодок. Легкие фрегаты нового поколения должны быть представлены в двух вариантах: один для противовоздушной обороны, другой — для противолодочной.