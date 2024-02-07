Чтобы защититься от Путина: ЕС должен создать армии, к которым хочется присоединиться, — эксперт

Историк Тимоти Гартон Эш считает, что европейская оборонная промышленность не получает заказы в достаточном количестве, а ЕС до сих пор сильно зависит от США.

Европейский Союз должен создать собственные вооруженные силы, чтобы защититься от российский экспансии и стать независимыми от США в плане безопасности. Об этом в колонке для The Guardian сообщил историк, политический обозреватель Тимоти Гартон Эш.

По его словам, ЕС также следует срочно увеличить поставки боеприпасов и оружия в Украину, чтобы ВСУ могли не только обороняться, что и переломить ход войны в 2025 году.

В статье сказано, что в условиях рыночной экономики производителям вооружений нужны крупные и конкретные заказы, прежде чем они начнут наращивать производство. Однако европейская оборонная промышленность не получает их в достаточном количестве.

Эксперт отметил, что Европа до сих пор сильно зависит от США и НАТО. Североатлантический Альянс держится на гарантиям по 5 статье от тех же Штатов. Однако, что сделает Европа, если Вашингтон решит не защищать, к примеру, Эстонию, если на нее нападат Россия.

"Или если Путин больше не верит – возможно, просчитался, как он сделал это в отношении Украины – что Вашингтон так и сделает? Если Европа хочет защитить себя, она должна создать армии, к которым люди хотят присоединиться", — отметил Эш.

Ранее СМИ сообщали, что война России в Украине возродила планы ЕС стать еще больше. По словам журналистов, ускоренное расширение Евросоюза произойдет в тот период, когда блок стремится усилить свою позицию, учитывая войну в Украине и раскол мирового порядка.

Кроме того, в Польше заявляли, что Если Украина проиграет, то Россия может напасть на страны НАТО. Министр обороны ладислав Косиняк-Камышсообщил, что Варшава уже в 2024-2025 годах будет находиться в полной готовности к созданию сил быстрого реагирования Евросоюза.