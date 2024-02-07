Массированный обстрел Киева: часть столицы остались без света, подробности (фото)

Из-за обстрела российских оккупантов в Киеве без света осталась часть жителей в Днепровском районе. В "Укрэнерго" говорят, что энергетики начнут восстанавливать электроснабжение после отбоя тревоги и разрешения военных.

Российские оккупанты 7 февраля атаковали Киев баллистическими и крылатыми ракетами. Есть повреждения электросетей, из-за чего пропал свет в одном из районов столицы. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу сейчас без электроэнергии", — проинформировал он.

Также он сообщил, что в результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы.

"Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно начнут ремонтные работы", — сказал Кличко.

В "Укрэнерго" заявили, что энергетики начнут работать на месте после отбоя воздушной тревоги.

"Из-за обстрела российских оккупантов в Киеве без света осталась часть жителей в Днепровском районе. Как только позволит ситуация с безопасностью энергетики осмотрят оборудование, выяснят причины и сделают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет", — говорится в сообщении.

Ракетный удар по Украине 7 февраля

Ночью 7 февраля ВС РФ запустили несколько групп шахедов, а позже запустили по Украине крылатые и баллистические ракеты. Взрывы раздавались в Харькове, Николаеве, Киеве и области, а также в Днепропетровской и Львовской областях. В Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва и зафиксировали попадание в одном из районов. Системы ПВО также активно работают в Киеве и области.

Тревога из-за вражеских БпЛА продолжалась несколько часов. Беспилотники заметили в Херсонской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской областях.

Из-за масштабной ракетной атаки РФ по Украине 7 февраля Польша активизировала протокол защиты собственного воздушного пространства и подняла в воздух авиацию .