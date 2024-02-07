"Желающих воевать немного": эксперт назвал главную цель Путина в противостоянии с НАТО

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, российский диктатор хочет пошатнуть единство НАТО, расколов его на стадии принятия решения, когда они будут собираться и определять, как действовать для того, чтобы ответить агрессии России.

Журналисты провели исследование, чтобы узнать, как много жителей Европы готовы принять участие в военных действиях. По результатам опроса стало ясно, что в ни в одной из опрошенных стран даже половина населения не выразила готовности вступить в войну. Большинство европейцев считают, что Соединенные Штаты Америки обеспечат им защиту и предотвратят возможные военные конфликты. Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии изданию "24 Канал".

По его словам, у европейцев сейчас совершенно иная повестка дня, которая далека от милитаризации. Эти тенденции сложились еще десятилетия назад, после разрушения Берлинской стены.

"Выросло поколение, которое знает о Холодной войне в Германии только из истории. Чего немцам переживать, если у них есть Рамштайн", – сказал Мусиенко.

При этом страны Балтии осознают, что основные угрозы направлены на них, и поэтому они проявляют большую мобильность и концентрацию. В настоящее время Польша расширяет состав контрактной армии, создавая дополнительные бригады.

Эксперт отметил, что Путин не стремится к оккупации стран НАТО — его целью является разложение единства Альянса. Он хочет добиться этого на этапе принятия решений, когда страны НАТО обсуждают, как реагировать на агрессию России.

"Тогда, по мнению Путина и Кремля, должно было бы проявиться то, что мы видим сейчас в социологических опросах. Желающих воевать немного, поэтому сейчас в европейских странах увеличивается численность регулярных Вооруженных сил, то есть контрактной армии", – сказал Мусиенко.

Он добавил, что Россия стремится продемонстрировать неэффективность Североатлантического альянса и вызвать внутренний кризис в НАТО. Для достижения этой цели российские власти могут взять на вооружение тактику "зеленых человечков", временно оккупируя одну из стран Балтии. Это может вызвать значительное сопротивление и недовольство населения в этом регионе.

Напомним, в интервью от 24 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Северная Корея для России "более эффективный партнер", чем союзники, которые поставляют Украина артиллерийские боеприпасы. По его словам, РФ имеет явное преимущество в артиллерийских снарядах.

Ранее, 19 января, глава МИД Украины назвал предложение о поставках Киеву необходимых ресурсов "лучшей сделкой в мире", ведь другие государства не жертвуют своими солдатами для уничтожения РФ.