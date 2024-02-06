Как может начаться война РФ с НАТО и какие шансы у сторон: прогноз The Telegraph (инфографика)

По мнению экономиста Эндрю Лилико, Россия может угрожать "своим маленьким и бедным соседям", однако у нее нет экономических ресурсов, чтобы представлять серьезную угрозу для ЕС и Британии.

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Российской Федерации потребуется удвоить или утроить свои Вооруженные силы, либо примерно удвоить или утроить свои военные расходы по отношению к ВВП, чтобы иметь шанс противостоять Европейскому союзу и Великобритании. Об этом пишет экономист Эндрю Лилико в своей колонке для The Telegraph.

Эксперт указал на то, что российская экономика составляет лишь около 10% от размера экономики ЕС, что равно примерно 85% от экономики Италии, а население РФ меньше, чем в Германии и Франции вместе взятых. Кроме того, россиянам не удалось одержать победу в Украине, которая на момент полномасштабного вторжения была 53-й по величине экономикой в ​​мире.

Лилико также упомянул о "законе квадрата", разработанном во время Первой мировой войны, который гласит, что если одна сторона более многочисленна, но менее эффективна, то для победы необходимо, чтобы соотношение эффективных преимуществ меньшей армии было больше квадрата соотношения ее численного недостатка.

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К примеру, если одна воющая сила имеет на 10% меньше войск, то для победы в войне на истощение ее войска должны быть более чем на 21% эффективнее. Основываясь на этой формуле, экономист пришел к выводу, что РФ потребуется удвоить или утроить количество войск, или примерно удвоить, или утроить военные расходы по отношению к ВВП для противостояния ЕС.

Лилико отметил, что удвоение военных расходов по отношению к ВВП приведет Россию к показателю в 12-15 процентов, характерному для позднего СССР. Он подчеркнул, что это показатель, за которым последовал крах советской экономики в 1980-х годах. Трехкратное увеличение расходов будет иметь более разрушительные последствия.

Военные расходы РФ по отношению к ВВП

"Россия может вставать в позу, угрожать или даже вторгаться в пределы своих маленьких и бедных соседей. Но математика говорит, что если речь идет об угрозе ЕС, не говоря уже о Британии, если мы на Западе будем продолжать верить в свои цели настолько, чтобы сражаться, если до этого дойдет, то у России просто не хватит экономических ресурсов, чтобы представлять серьезную среднесрочную угрозу", — подытожил Лилико.

Экономист также поделился прогнозом касательно возможного развертывания войны НАТО и ЕС, выделив следующие этапы:

Весной 2024 года Путин мобилизует 200 тысяч солдат и начинает новое наступление на Украину, в то время как поддержка Запада ослабевает;

Летом 2024 года РФ совершает кибератаки на страны Балтии и разжигает волнения среди этнических русских;

Осеню 2024 года Россия использует беспорядки как предлог для начала военных учений в Беларуси и укрепления Калининграда;

Зимой 2024 года РФ провоцирует пограничный конфликт в Сувалкской щели между Польшей и Прибалтикой;

В условиях, когда Россия противостоит силам НАТО, Путин будет решать, начинать ли наступление.

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Четвертый этап

Пятый этап

Кто такой Эндрю Лилико

По данным The ConservativeHome, Эндрю Лилико — управляющий директор консалтинговой компании по экономике Europe Economics и один из ведущих европейских экспертов по экономическому влиянию финансового регулирования. У него есть докторская степень по теории игр, степень магистра экономики, степень магистра философии, а его первая степень была в области философии и экономики.

Лилико возглавлял группы, занимавшиеся оценкой влияния Плана действий по финансовым услугам, проведенной Европейским парламентом, оценкой затрат на соблюдение финансового регулирования, проведенной Европейской комиссией, а также оценкой преимуществ Директивы по рынкам финансовых инструментов, проведенной FSA. Он также помог разработать процессы оценки нормативного воздействия, используемые Европейской комиссией, Ofcom и Ofgem.

Кроме того, Лилико является членом Теневого комитета по монетарной политике МЭА/Sunday Times и постоянным комментатором экономических вопросов на телевидении и радио. С 1999 по 2003 был членом консервативного совета в Уэлвине Хэтфилде.

Напомним, 14 января СМИ сообщили со ссылкой на секретные документы Бундесвера, что Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ, который может начаться в ближайшее время.

По данным журналистов от 6 февраля, Швеция и Норвегия, а Дания назвала применение российской военной силы против стран НАТО "весьма вероятным".