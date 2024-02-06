Допускают любой сценарий: Польша готовится к войне с Россией, — глава Минобороны

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что можно ожидать любого развития событий в российско-украинской войне.

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Все больше стран Европы предупреждают о том, что Россия во главе со своим президентом Владимиром Путиным вполне может готовиться к войне с НАТО. Об этом пишет немецкий Bild.

Издание перечисляет ряд европейских стран, которые призвали своих граждан готовиться к войне с Россией. Так, об этом заявили Швеция и Норвегия, а Дания назвала применение российской военной силы против стран НАТО "весьма вероятным".

Также министр обороны Германии Борис Писториус говорит о возможной войне с РФ "через 5-8 лет".

Вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил: он серьезно относится к тому, что Россия вполне может готовиться к войне со страной НАТО. Он заявил, что Варшава уже в 2024-2025 годах будет находиться в полной готовности к развертыванию в Польше сил быстрого реагирования Евросоюза. При этом министр отметил, что допускает любой сценарий развития событий в российско-украинской войне.

"Я предугадываю каждый сценарий и наиболее серьезно отношусь к худшему. Это работа министра обороны в той ситуации, в которой мы находимся сегодня", — подчеркнул политик.

Чиновник акцентировал внимание на том, что он "не просто сказал эти слова", а внимательно обдумал их, и его ведомство уже начало делать конкретные подготовительные шаги: проверяется, какие проблемы имеются в обеспечении польской армии, планируются масштабные закупки оружия и индивидуального снаряжения для польских военных и др.

"Польша будет играть очень важную роль в общей защите Евросоюза, это знает и Комиссия ЕС", — подытожил Косиняк-Камыш.

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Напомним, что недавно Польша высказала предупреждение об усилении военной активности вдоль своей границы с Россией и Беларусью.

Фокус также писал, что польское Бюро национальной безопасности планируют восстановить военно-морскую базу Хель, где будут базироваться новейшие фрегаты, которые сейчас строятся в стране.