На думку економіста Ендрю Ліліко, Росія може загрожувати "своїм маленьким і бідним сусідам", однак у неї немає економічних ресурсів, щоб становити серйозну загрозу для ЄС і Британії.

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Російській Федерації потрібно подвоїти або потроїти свої Збройні сили, або приблизно подвоїти або потроїти свої військові витрати по відношенню до ВВП, щоб мати шанс протистояти Європейському Союзу і Великобританії. Про це пише економіст Ендрю Ліліко у своїй колонці для The Telegraph.

Експерт вказав на те, що російська економіка становить лише близько 10% від розміру економіки ЄС, що дорівнює приблизно 85% від економіки Італії, а населення РФ менше, ніж у Німеччині та Франції разом узятих. Крім того, росіянам не вдалося здобути перемогу в Україні, яка на момент повномасштабного вторгнення була 53-ю за величиною економікою у світі.

Ліліко також згадав про "закон квадрата", розроблений під час Першої світової війни, який свідчить, що якщо одна сторона чисельніша, але менш ефективна, то для перемоги необхідно, щоб співвідношення ефективних переваг меншої армії було більшим, ніж квадрат співвідношення співвідношення її чисельної нестачі.

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Наприклад, якщо одна сила, що воює, має на 10% менше військ, то для перемоги у війні на виснаження її війська мають бути більш ніж на 21% ефективнішими. Ґрунтуючись на цій формулі, економіст дійшов висновку, що РФ буде потрібно подвоїти або потроїти кількість військ, або приблизно подвоїти, або потроїти військові витрати по відношенню до ВВП для протистояння ЄС.

Ліліко зазначив, що подвоєння військових витрат стосовно ВВП приведе Росію до показника в 12-15 відсотків, характерного для пізнього СРСР. Він підкреслив, що це показник, за яким послідував крах радянської економіки в 1980-х роках. Триразове збільшення витрат матиме більш руйнівні наслідки.

Військові витрати РФ по відношенню до ВВП

"Росія може вставати в позу, погрожувати або навіть вторгатися в межі своїх маленьких і бідних сусідів. Але математика говорить, що якщо йдеться про загрозу ЄС, не кажучи вже про Британію, якщо ми на Заході продовжуватимемо вірити у свої цілі настільки, щоб битися, якщо до цього дійде, то у Росії просто не вистачить економічних ресурсів, щоб становити серйозну середньострокову загрозу", — підсумував Ліліко.

Економіст також поділився прогнозом щодо можливого розгортання війни НАТО і ЄС, виокремивши такі етапи:

Навесні 2024 року Путін мобілізує 200 тисяч солдатів і починає новий наступ на Україну, тоді як підтримка Заходу слабшає;

Влітку 2024 року РФ здійснює кібератаки на країни Балтії і розпалює хвилювання серед етнічних росіян;

Восени 2024 року Росія використовує заворушення як привід для початку військових навчань у Білорусі та зміцнення Калінінграда;

Взимку 2024 року РФ провокує прикордонний конфлікт у Сувалкській щілині між Польщею та Прибалтикою;

В умовах, коли Росія протистоїть силам НАТО, Путін вирішуватиме, чи починати наступ.

Перший етап

Другий етап

Третій етап

Четвертий етап

П'ятий етап

Хто такий Ендрю Ліліко

За даними The ConservativeHome, Ендрю Ліліко — директор консалтингової компанії з економіки Europe Economics і один з провідних європейських експертів з економічного впливу фінансового регулювання. У нього є докторський ступінь з теорії ігор, ступінь магістра економіки, ступінь магістра філософії, а його перший ступінь був у галузі філософії та економіки.

Ліліко очолював групи, що займалися оцінкою впливу Плану дій з фінансових послуг, проведеної Європейським парламентом, оцінкою витрат на дотримання фінансового регулювання, проведеної Європейською комісією, а також оцінкою переваг Директиви щодо ринків фінансових інструментів, проведеної FSA. Він також допоміг розробити процеси оцінювання нормативного впливу, які використовуються Європейською комісією, Ofcom і Ofgem.

Крім того, Ліліко є членом Тіньового комітету з монетарної політики МЕА/Sunday Times і постійним коментатором економічних питань на телебаченні та радіо. З 1999 по 2003 був членом консервативної ради у Велвіні Гетфілді.

Нагадаємо, 14 січня ЗМІ повідомили з посиланням на секретні документи Бундесверу, що Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ, який може початися найближчим часом.

За даними журналістів від 6 лютого, Швеція і Норвегія, а Данія назвала застосування російської військової сили проти країн НАТО "дуже ймовірним".