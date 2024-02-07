Минирование плюс дроны: как украинская армия сдерживает российские бронетанковые наступления

Украинская армия находится в обороне и использует противотанковые мины, чтобы не давать оккупантам прорвать оборону. Пока они проходят первую линию, ВСУ делают вторую линию минирования.

Российские войска смогли остановить украинское контрнаступление огромными минными полями. Сейчас ВС РФ находятся в наступлении и уже ВСУ обороняются от врага минированием. Об этом сообщает Викрам Миттал в Forbes.

Украина обороняется от российского наступления многочисленными минными полями. Автор утверждает, что они не столь масштабны, как в РФ, поэтому оккупанты пытаются наступать колоннами техники и расчищать минные поля по ходу. Однако как только враг выходит на расчищенный от мин участок, их быстро обнаруживают украинские беспилотники и наводят артиллерию или FPV-дроны.

Примером такой обороны является попытка оккупантов наступать бронетехникой возле Новомихайловки. Украинская артиллерия разбила вражескую технику, которая пыталась пройти через минное поле. Украина имеет большие запасы противотанковых мин, которые были унаследованы после развала СССР. Однако кроме советских запасов западные партнеры тоже передали Украине свои мины:

DM-22, DM-31 и DM-1399 из Германии;

HPD-2A2 из Франции;

M/56 из Дании;

RAAMS из США.

Украинская тактика заключается в том, чтобы сочетать противоминные системы с беспилотниками. Военные могут обеспечивать постоянное наблюдение за минным полем, а некоторые мины можно устанавливать с помощью HIMARS или других систем. ВС РФ в свою очередь пытаются помешать работе БПЛА с помощью РЭБ, но огромному многообразию беспилотных систем в Украине сложно противостоять.

Напомним, 7 февраля боец ВСУ рассказал о том, что ВС РФ приблизились к взлому целостности обороны Авдеевки.

4 февраля ВСУ продвинулись возле Бахмута, чтобы не дать ВС РФ идти на Часов Яр.