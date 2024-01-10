Шли по гниющим трупам, через мины и отбивались от атак: WSJ о битве за Вербовое (фото)

Американские журналисты подробно описали, какой ценой украинские защитники "выгрызали" каждый клочок украинской земли на южном направлении летом 2023 года. Бойцам приходилось ходить по трупам, преодолевать минные поля и терять товарищей.

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Американское издание The Wall Street Journal выпустило статью, посвященную истории одного из элитных подразделений ВСУ во время летнего контрнаступления и рассказало о битве за Вербовое Запорожской области.

Как пишет издание, организаторы контрнаступления украинских войск, планируя триумфальный удар подобный "Дню Д" в прошлом году, надеялись на элитные подразделения, в том числе под командованием капитана Анатолия Харченко. Однако, когда рота Харченко вышла на августовскую ночь для боя, контрнаступление уже склонялось к провалу. Россияне окопались, установив минные поля и огневые позиции, тем временем Запад не предоставил необходимой техники в течение месяцев.

Цена за Вербовое

Первая волна атак украинских бригад в июне понесла значительные потери и едва продвинулась. Дальнейшие попытки пехотных наступлений также не увенчались успехом. Рота Харченко, вступившая в бой, уже не была заключающим элементом, а скорее последним шансом, указывают журналисты.

Их первоначальная цель – штурм холма у села Вербовое – оказалась недостижимой. Беспилотные аппараты, воспринятые сначала как свои, начали бомбардировку, приводя к гибели и ранениям бойцов.

Карта линии фронта в районе Вербового Фото: The Wall Street Journal

Сразу после рассвета 12 августа беспилотники пронеслись над головой, когда они приближались к цели по линии деревьев между фермерскими полями. Людям Харченко сказали, что российские беспилотники будут сбиты украинским оборудованием для постановки помех, и они решили, что это их собственные. Затем беспилотники начали сбрасывать взрывчатку. Вокруг них разрывались гранаты, выпущенные из автоматических гранатометов.

Взвод был выведен из строя. Более половины из 20 человек, включая медика, погибли или были ранены в течение нескольких минут.

"Что нам делать с ранеными", — кричал по рации своему командиру старший сержант Максим Сергеев, командир первого взвода. "Их больше, чем нас".

Максим Сергеев Фото: The Wall Street Journal

Неожиданно в нескольких метрах от них появился российский солдат и открыл огонь. Сергеев выстрелил в ответ, и россиянин упал, по-видимому, мертвый. Сергеев понял, что его тоже ранило. Пуля пробила правую щеку и рассекла мочку уха. Когда он падал, вторая пуля пробила его сумку с водой CamelBak. Он был в миллиметрах от смертельного ранения.

Фото: The Wall Street Journal

Харченко понял, что их задача – спасти погибших и выживших из-под атаки. В итоге, украинский штурм завершился, не начавшись, превратившись в миссию по спасению выживших.

Украина в 2022 году переписала сценарий, отражая российский штурм Киева и вернув часть потерянных территорий, но провал контрнаступления в 2023 году настаивает на беспрецедентной сложности в войне. Отсутствие современных истребителей ставит Украину в несопоставимое положение с Россией.

Командир Харченко, известный под позывным Хорол, был ветераном роты воздушно-штурмовых сил Украины, но половина его взвода состояла из новобранцев. Среди них были Гризли, широкоплечий 30-летний парень из фермерской семьи на севере Украины, и 43-летний Талер, коллекционер монет, работавший заместителем директора строительной компании. Среди них был мастер татуировок по прозвищу Чернила, учительница из оккупированного Бердянска на Азовском побережье и детский аниматор из парка развлечений "Хэппи Кидс".

Боец Талер Фото: The Wall Street Journal Боец Гризли Фото: The Wall Street Journal

После первых успехов в войне, возможности Украины стали ограниченными из-за недостатка современного вооружения. Отсутствие техники, которая соответствует современным стандартам, затрудняет борьбу с Россией.

Большая часть арсенала роты — техника десятилетней давности, оставшаяся от времен Советского Союза. Неимоверная отвага и опыт бойцов, в том числе Харченко, более не могут компенсировать отставание вооружений.

На минном поле боя, рота Хорола оставила машины, двигаясь пешком, чтобы избежать обнаружения. Удерживая тонкие траншеи, они шли по местности, захваченной у россиян и заминированной, даже преодолевая поле с разлагающимися трупами.

"В полночь Канноли объявил привал, потому что в кромешной тьме было трудно понять, куда они идут. Три часа они отдыхали в траншеях, а затем снова отправились в путь.Последний отрезок пути вел их на юг вдоль линии кустарников и деревьев на краю поля. Россияне занимали восточный край поля. Целью был холм, который находился за перекрестком между деревьями. В этот момент россияне начали внезапную атаку. Два члена роты были сразу же убиты взрывами гранат: 32-летний татуировщик Инк и взводный медик Сорок Пятый, известный своим возрастом. Еще один человек, по прозвищу Бык, был ранен взрывом рядом с Канноли и позже скончался. Несколько человек замерли в страхе. У них было много тренировок, — сказал Гризли, — но когда пули свистят над головой и шлепают по веткам над тобой, это совсем другое дело", — пишут журналисты.

Канноли, сильно раненный, вместе с другим солдатом и водителем мотоцикла смогли выбраться на помощь, несмотря на постоянные проблемы с двигателем. В конце концов, они добрались до медицинской помощи, где Канноли получил помощь и отправил мотоцикл за новыми ранеными.

Фото: The Wall Street Journal

"Талер получил осколочные ранения от гранат, но умудрился выжить, притворившись мертвым. Отряд потерял много бойцов в бою, но Талер продолжал сражаться, пережив нападение беспилотников и мучительный путь через заминированное поле. Благодаря стратегии Хорола с использованием дымовых завес и кассетных бомб, украинцы смогли добиться успеха, но с огромными потерями. Гризли, один из выживших, тяжело раненный, вынужден продолжать борьбу и добираться до точки эвакуации, помогая другим, несмотря на серьезные ранения", — пишет WSJ.

Выход роты был таким же, как и вход, — по краю поля до места, где их могла бы подобрать машина. Хорол отправил свой личный джип для эвакуации раненых, но тот застрял в яме на дороге, оставшейся от минометной мины. Он отправил бронетранспортер, который был разбит пулеметом. Тогда дело перешло к одному из советских мотоциклов. Канноли втиснулся в коляску вместе с другим солдатом, нога которого была перевязана жгутом, и водитель отправился через поле, которое, как они знали, было заминировано. Двигатель мотоцикла постоянно глох, поэтому Канноли, едва не теряя сознание от потери крови, и его раненый товарищ через каждые несколько сотен ярдов отползали от мотоцикла и толкали его, чтобы он снова поехал. В конце концов он добрался до пункта медицинской помощи, где медик зашил ему лицо, наложив 40 швов. Мотоцикл отправился обратно за новыми ранеными.

Талер, тем временем, получил осколочные ранения в ногу, пятку и плечо от гранат, сброшенных с беспилотников. Рядом лежал Бердянск, учитель из этого портового города, который был смертельно ранен. Когда россияне приблизились, Талер едва мог пошевелиться после наложения жгута на бедро.

"Уверенный, что ему конец, Талер скатился в поле и лег на бок, притворившись мертвым. Он закопал свой телефон, чтобы он не попал в руки врага, и нащупал гранату — он не собирался сдаваться живым. В этот момент украинская артиллерия начала обстрел, и россияне отступили", — пишет издание.

Над головой зависли российские беспилотники. В следующие полчаса два из них пронеслись поблизости и бросили гранаты, но не попали в Талера. Понимая, что ему нужно двигаться, Талер ослабил жгут, чтобы вернуть ноге чувствительность, но кровь все еще шла, и он снова затянул его. Третий дрон прожужжал в его сторону и бросил гранату, которая также не попала в цель. "Это мой последний шанс", — сказал себе Талер.

Когда дрон улетел, он ослабил жгут. Кровотечение немного уменьшилось. Он начал ползти. Вскоре он оказался в глубине поля под прикрытием высокой травы и сорняков, которые росли на необработанной земле. Под палящим солнцем он протащил свое тело две мили примерно за шесть часов. Когда он добрался до украинского окопа в соседнем лесу, то огромными глотками выпил почти всю 5-литровую бутылку воды.

К концу дня из 22 бойцов первого взвода только трое оставались в полном порядке.

На следующий день Хорол встретился с некоторыми из них и показал им снимки с беспилотника, на которых было видно, где лежат их четверо погибших товарищей. "Гризли, это твои ребята", — сказал он.

Гризли отправился назад со спасательной группой, но их отбили под сильным обстрелом, и они понесли новые потери. Медик роты погиб, когда минометной миной ему оторвало половину головы.

"Ты идешь, ползешь, бежишь, потом идешь, ползешь, только чтобы добраться туда. А потом возвращаешься тем же путем. Тащишь за собой товарищей", — говорит Гризли.

На следующий день Хорол приказал артиллерии поставить дымовую завесу, чтобы дезориентировать противника. Российские беспилотники не могли видеть передвижения украинцев, а россияне в окопах были заняты тем, что натягивали противогазы, опасаясь газовой атаки, подобной той, что применяли сами оккупанты Ветра не было, и к тому времени, когда дым рассеялся, украинцы были в окопе. Россияне побежали, а украинцы ударили по ним кассетными бомбами.

Измученный Гризли поддерживал огонь из канавы, потому что его винтовка "была на последнем издыхании", сказал он. "Она скорее плевалась, чем стреляла".

После тяжелого дня боев была достигнута первоначальная цель — захват холма.

"Но цена была высока. Уже стемнело, когда Гризли отправился помочь группе, выносившей мертвого солдата. Шума было мало, так как обе стороны прекратили стрельбу из-за усталости. Другой солдат, почувствовав усталость Гризли, предложил ему взяться за ручку брезентовых носилок. Гризли перекинул пулемет убитого через плечо и повел его за собой. Люди спотыкались и ругались", — пишет издание.

Гризли обернулся и увидел, что люди остановились отдохнуть. Минометная мина разорвалась прямо перед ним, примерно там, где они должны были находиться, если бы не остановились. Гризли был сбит с ног. У него резко заболела нога, а рука потеряла чувствительность. Он поднялся, вытер грязь со рта и проверил, на месте ли его нога и рука. Так и есть, но его изрешетило шрапнелью, особенно в паху.

Он наложил жгут на ногу и, прихрамывая, стал пробираться через поле, так как знал, что для остальных он будет слишком тяжелым. Он пошел по следам бронетранспортера, полагая, что мин не будет, и связался по рации с Хоролом, который прислал за ним багги из эвакуационной точки.

"Ему потребовалось около часа, чтобы преодолеть 500 ярдов и встретиться с коляской, которая доставила его в пункт медицинской помощи. Медсестры сняли с него сапоги и отрезали одежду. "Док, если мне попали по яйцам, просто добейте меня", — кричал Гризли хирургу. Доктор сказал ему, что все на своих местах. "Слава богу, у меня маленькие яйца", — сказал Гризли. Доктор и его помощники рассмеялись", — пишет WSJ.

В тот день они нашли два из четырех тел, но они были в жалком состоянии, обесцвеченные и раздутые от летней жары, с обезображенными лицами, очевидно, изуродованными после смерти россиянами. Канноли получил их фотографии еще в госпитале и должен был опознать их по татуировкам и одежде.

Продвижение вперед

Несмотря на смертельные неудачи, рота Хорола изменила свою тактику и продвигалась к Вербовому. На смену погибшим и раненым пришли новобранцы.

Хорол развернул штурмовые группы численностью не более пяти человек, чтобы не привлекать внимания российских беспилотников и артиллерии. Небольшие группы поддержки подносили штурмовым группам боеприпасы и воду, а также помогали им обращаться с ранеными.

"Когда украинцы несли потери, они бросали больше людей на спасение раненых или извлечение тел. Но россияне часто оставляли своих убитых и раненых там, где они упали, избегая дополнительных потерь, но оставляя в окопах зловоние гниющей плоти. "Это их отношение к собственным людям", — говорит Хорол. "Оно цинично, но рационально". О том, что рота Хорола продвигается через российские линии, можно было судить по тому, как менялся характер окопов. Сначала окопы были усеяны мертвыми российскими солдатами и брошенным оружием. По мере приближения к Вербовому они обнаружили траншеи с простейшими кухнями, раковинами и туалетами", — говорится в материале.

25 августа подразделение штурмовало сеть траншей на восточной окраине Вербового. Другое воздушно-десантное подразделение пыталось прорваться туда на бронетехнике, но оккупанты подбили их противотанковыми ракетами. Поэтому группа из роты Хороля отправилась в пеший поход.

Около 4 часов утра Хорол выдвинул свой командный пункт вперед, когда в результате взрыва мины или другого вида взрывчатки его ранило в руку, убило одного солдата и ранило еще нескольких. Хорол был доставлен в медпункт.

Штурмовой отряд из дюжины человек был зол и накачан потерями. Во главе с сержантом по прозвищу Хром, или Гром, — огромным мужчиной, который предпочитал носить с собой пулемет ПКМ, а не винтовку, — они ворвались в траншею.

"20-летний футбольный фанат по прозвищу Малый и 28-летний детский артист Сява остались у входа, чтобы стоять на страже. Остальные пробивались вперед, обращая россиян в бегство, несмотря на перевес в численности. У них закончились боеприпасы, но они подбирали оружие и пули убитых ими россиян и шли дальше. Внезапно Хром вылез из окопа и оказался на окраине Вербове, далеко за руоссийскими линиями. Он был застрелен из пулемета. Под сильным обстрелом бойцы отступили, увлекая за собой Хрома. В хаосе они не увидели, что именно случилось с Сявой и Малием", — рассказывают журналисты.

Вернувшись в роту на следующий день, Хорол с трудом собрал спасательную команду.

"Я вас не виню, — сказал он своим людям. "Вы и так все на взводе".

В конце концов он предложил добровольцам семь дней отпуска.

Прощание

В крематории в Киеве собрались солдаты, чтобы проводить своего товарища, бердянца из оккупированного города, погибшего в августе. Несмотря на трудности и большие потери, среди собравшихся были и те, кто боролся за свое здоровье после ранений. Канноли, только что получивший слуховой аппарат, планирует стать инструктором, а Талер присоединился к подразделению радиоэлектронной борьбы. После завершения церемонии солдаты отправились обратно в Запорожье, оставляя Вербовое в руках россиян. Хорол, посетив могилы своих товарищей, рассказывал о них, подчеркивая, что хочет узнать своих людей по номерам, а не по именам, чтобы больше не терять их.

Фото: The Wall Street Journal

Напомним, в декабре 2023 года издание NYT писало, что американские и украинские военные ищут новую стратегию, чтобы противостоять РФ в Украине, так как контрнаступление ВСУ в 2023 году не принесло желаемых результатов.