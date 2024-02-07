"Можем сделать это вместе": в Польше предложили частично закрыть небо над Украиной

По словам политолога Марека Сиеранта, такая тактика позволит безопасно производить оружие, хранить переданное вооружение и обучать военных.

Бывший главнокомандующий Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак высказал мнение о необходимости согласованного действия Североатлантического альянса и Украины относительно возможного перехвата российских ракет, направленных в сторону Польши. Он подчеркнул, что важно уведомить российское руководство об этих мерах. Об этом сообщил польский политолог и журналист Марек Сиерант в комментарии изданию "24 Канал".

"Пока таких официальных политических заявлений в Польше не было. Тем более не было также от военных. Но мы должны понимать, что такая вещь, конечно, рассматривается", – сказал политолог.

Марек Сиерант отметил, что такой подход позволил бы хотя бы частично закрыть небо над Украиной, особенно в ее западных областях. Подобные действия позволили бы системам противовоздушной обороны сосредоточиться на защите восточных и южных регионов страны, таких как Днепр и Одесса, которые, в отличие от Киева, не обладают аналогичной защитой.

"Мы можем это вместе сделать. Я считаю, что это даже поздно. Это должно было быть раньше. Мы об этом говорили с первых дней войны, чтобы закрыли небо над Украиной, по крайней мере частично, хотя бы на 100 – 200 километров, чтобы тыл Украины был безопасен, чтобы там можно было производить оружие, хранить переданное оружие, обучать военных", – считает он.

Польский журналист также напомнил о последствиях атак на Яворовский полигон, расположенный неподалеку от границы с Польшей. В свете этого НАТО действительно стоит серьезно рассмотреть принятие подобного решения.

"Я надеюсь, что украинская сторона будет к этому открыта. И мы все вместе придем к консенсусу, как это сделать правильно, чтобы обломки все реже попадали на украинские дома, школы, больницы, украинскую инфраструктуру", – добавил Марек Сиерант.

Напомним, что 7 февраля Польша активизировала протокол защиты собственного воздушного пространства из-за ракетного обстрела Россией территории Украины. В воздух поднята польская авиация.