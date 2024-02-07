Украина получила от ЕС систему разминирования MV-10: что известно (фото)

Система разминирования MV-10 обезвреживает противопехотные и противотанковые мины, а также другие неразорвавшиеся боеприпасы. Вооружение подходит для обработки больших территорий.

Европейский Союз предоставил Украине систему разминирования DOK-ING MV-10, которая была передана Государственной службе специального транспорта Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЕС.

"Это последняя поставка в рамках пакета поддержки ЕС в размере 25 млн евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного на саммите ЕС-Украина в феврале 2023 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная комплектация создана для удовлетворения срочных потребностей государственных служб Украины, занимающихся разминированием. Она включает в себя основное оборудование для специализированных отрядов, а также пиротехнические транспортные средства и автоматизированные системы для безопасного обезвреживания взрывчатых устройств.

Что известно про систему MV-10

MV-10 — система разминирования с двойным комплектом оборудования, предназначена для очистки различных типов местности с противопехотными, противотанковыми минами и неразорвавшимися боеприпасами. Благодаря своей исключительной мощности и высокой скорости работы MV-10 предназначена для разминирования больших территорий, заминированных всеми типами мин и неразорвавшихся боеприпасов. Рабочие инструменты для рытья и разминирование крепятся к передней части системы, они специально разработаны, чтобы взорвать или уничтожить мины и неразорвавшиеся боеприпасы, когда MV-10 движется вперед.

Система разминирования MV-10 обезвреживает противопехотные и противотанковые мины, а также другие неразорвавшиеся боеприпасы и подходит для обработки больших территорий.

Благодаря дистанционному управлению она особенно безопасна в эксплуатации. Он может разминировать до 4000 кв. м в час, в том числе на крутых склонах. Поддержка ЕС в области разминирования также включает в себя специальный курс обучения для украинских операторов, которые будут работать на системе MV-10.

Система для разминирования MV-10

Технические характеристики:

длина 7280 мм;

ширина 2970 мм;

высота 2130 мм;

вес около 20950 кг;

двигатель Caterpillar C18 мощностью 570,5 кВт/766 л. с.;

скорость 7 км/ч транспортная и 0,5 — 3 км/ч рабочая.

Ранее Фокус писал, что в Украине начали выдавать ваучеры на обучение саперов. Подготовка специалистов по разминированию поможет социальной адаптации украинцев, которые возвращаются с войны. Обучение будет проходить для некоторых категорий граждан, среди которых участники боевых действий, ВПЛ и лица с инвалидностью.