"Полный нонсенс": командир ТрО раскритиковал запрет открывать посторонним укрытия в школах

По словам командира взвода Вадима Васильчука, на "вершину" следует ставить человеческую жизнь, которую надо спасти теми возможностями, которые имеет город или образовательная отрасль.

В столице проведут опрос в приложении "Киев Цифровой" о запрете посещения укрытий в образовательных учреждениях во время учебного процесса. Однако, по мнению депутата городского совета и командира взвода ТРО ВСУ Вадима Васильчука, основная проблема сейчас заключается в недостаточном количестве этих укрытий. Об этом он заявил в эфире "Киев24".

"Мы должны ставить на вершину этой всей истории — человеческую жизнь, которую мы должны спасти теми возможностями, которые имеет город или образовательная отрасль. Второй вопрос, как этим управлять. И здесь как раз очень жаль, что у нас постоянно половинчатые какие-то решения, или это от Министерства образования, или это от Департамента образования Киева. Потому что, это исполнительный орган, который должен был бы уже, наконец, наработать за два года четкий алгоритм", — подчеркнул Васильчук.

Кроме того, Васильчук напомнил, что, например, 7 февраля тревога в столице началась около 6 часов утра, а учебный процесс в большинстве образовательных учреждениях начинается с 8:30, поэтому "выгнать" людей, которые находятся там в укрытии, по мнению депутата, это "нонсенс".

"Такое впечатление, что люди, которые принимают эти решения — немножко оторваны от реальности. Образовательный процесс, очное обучение началось в 8:30 утра, в большинстве образовательных учреждений, а тревога продолжалась до 8:50. С 6:00 люди могли находиться в укрытии, потому что примерно в 6:00 началась тревога. Что в 8:30 утра работники образования должны были выгнать этих людей из укрытия, почти в тот момент пришлись удары баллистики? Ну это же полный какой-то, извините, нонсенс", — отмечает командир взвода ТРО ВСУ.

Также, депутат отметил, что на самом деле проблема заключается в недостаточном количестве укрытий в столице.

"Особенно жаль, что до сих пор в образовательной отрасли не достаточно укрытий и мы не можем проводить очный учебный процесс. У нас до сих пор примерно треть учеников вынуждена учиться где-то половину учебного процесса в онлайн", — говорится в сообщении.

Кроме того, Васильчук добавил, что соответствующий опрос в приложении "Киев Цифровой" "никоим образом" не повлияет на постановление Кабинета министров.

"Это будет просто возможность дать позицию киевлян. Она или поддержит эту инициативу, или наоборот, и мы сможем, скорее всего, сделать обращение от города Киева в Кабмин. Но здесь вопрос не в опросах, а вопрос в количестве укрытий", — подчеркнул он.

Напомним, недавно в Украине официально разрешили брать с собой в укрытие во время воздушных тревог домашних животных. Стоит добавить, что в декабре охранник одной из киевских школ не пустил во время обстрелов в укрытие двух детей из-за того, что они были с собакой. Тогда это дело под личный контроль взял председатель КГВА Сергей Попко. В местной власти отмечали, что такая ситуация недопустима и нужно найти виновных.

Напомним, в конце декабря в Киеве анонсировали масштабную проверку всех укрытий. Причиной стала авария в школе в Соломенском районе. Там во время тревоги в укрытии из-за прорыва трубы обвалился потолок.