Игнацио Кассис, министр иностранных дел Швейцарии, заявил, что сделал соответствующую просьбу в среду, 7 февраля, во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. Ответ должен поступить через несколько дней.

Швейцария обратилась к Китаю с просьбой принять участие в мирной конференции по войне России против Украины, усилив дипломатическое давление на Пекин. Об этом сообщает Bloomberg.

Игнацио Кассис, министр иностранных дел Швейцарии, заявил, что сделал соответствующую просьбу в среду, 7 февраля. Это произошло во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. Дипломат сказал, что Ван "принял во внимание приглашение". Ответ должен поступить через несколько дней.

"Китай имеет очень прочные отношения с Россией, но все еще готов внести свой вклад в прекращение этой войны", — сказал Кассис на брифинге для прессы в Пекине.

В течение последних лет, как информирует агентство, Китай пытался создать репутацию мирового миротворца, хотя эта кампания достигла лишь незначительного прогресса. Его план прекращения огня в Украине не нашел особой поддержки в Киеве, Вашингтоне или других западных столицах с момента объявления в начале прошлого года.

Китайские власти проигнорировали встречу советников по национальной безопасности на Мальте в 2023 году, когда официальные лица из более 55 стран обсуждали стремление Украины усилить поддержку своей так называемой формулы мира. Она действительно направила делегацию на встречу в Саудовскую Аравию в августе для обсуждения боевых действий.

Пекин оказывает экономическую и дипломатическую поддержку России после того, как президент Владимир Путин отдал приказ о масштабном вторжении войск РФ в феврале 2022 года. В прошлом году импорт Китая из России вырос больше всего за всю историю в долларовом эквиваленте — этот скачок произошел, поскольку многие западные компании избегали вести дела с Россией и их правительства применили к Москве санкции за ее нападение.

Президент Украины Владимир Зеленский, как говорится в сообщении, заявил в прошлом месяце, что его правительство работает со Швейцарией относительно проведения мирной конференции. Тогда он сказал, что поскольку Китай играет важное значение в мире.

Напомним, 5 февраля в Китае намекнули, что выступает против конфискации российских резервов для Украины, и назвали последствия для Запада. Толкование и изменения законов и правил в области финансов, как сообщает газета Global Times, которая часто используется для демонстрации позиции Компартии Китая по международным вопросам, может подорвать доверие инвестиции в государственные облигации, такие как Государственный долг США.